Taunatare et ses “Morceaux de relief” exposés à la galerie Winckler

Tahiti, le 27 août 2024 - La galerie Winckler organise une exposition du 5 au 17 septembre prochain, consacrée aux œuvres d'une jeune artiste locale nommée Taunatare. C'est une occasion en or de découvrir l'univers d'une talentueuse artiste polynésienne, qui mêle sculpture sur bois et peinture.



La galerie Winckler présente l'exposition Morceaux de relief, mettant en avant les œuvres de Taunatare, une jeune artiste locale. “Du haut de ses 25 ans, Taunatare, bien qu'étant la plus jeune artiste de la galerie, est surprenante et débordante de créativité”, précise la galerie dans un communiqué.



Diplômée du Centre des métiers d’art de Polynésie, cette jeune artiste a exploré plusieurs techniques, dont la sculpture sur bois, au cours de ses trois années de formation. Déjà exposée en 2022, elle avait lors de cette première exposition travaillé sur les couleurs, en présentant exclusivement des peintures. Depuis un peu plus d'un an, elle est revenue à ses premières amours, le bois, et a développé une technique de mise en relief qui lui est propre, à mi-chemin entre la sculpture et la peinture.



Un processus inédit



Morceaux de relief révèle une nouvelle facette de l’artiste ainsi que son nouveau processus de création. Taunatare part d’une pièce de bois brute, la déconstruit, la peint, puis réassemble les différents éléments. Les éléments individuels ne pouvant exister seuls, c’est l’ensemble des pièces qui forme l’œuvre finale.



Lors de cette exposition, l’artiste présentera principalement des pièces réalisées en bois, mais aussi quelques toiles inspirées de la faune locale et de la culture traditionnelle polynésienne.



Venez découvrir l’univers en relief de Taunatare lors du cocktail vernissage le jeudi 5 septembre à partir de 18 heures.



Rédigé par La rédaction le Mardi 27 Août 2024 à 15:39 | Lu 265 fois