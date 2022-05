Shell prend la tête de la Tahiti Nui Va'a après la deuxième étape

Tahiti, le 27 mai 2022 – A l'issue d'une belle bagarre avec les équipages d'EDT Va'a, Shell Va'a a remporté, ce vendredi, la 2e étape de la Tahiti Nui Va'a en 1h37'56. Les jaunes de Fare Ute récupèrent également la première place du classement général pour sept secondes aux dépens d'EDT Va'a. Et le Team OPT, leader avant cette 2e étape, chute à la troisième place à 58 secondes de Shell Va'a.



Après l'étape en V1 de jeudi qui a ouvert les hostilités de la 13e édition de la Tahiti Nui Va'a, les V6 étaient de sortie, ce vendredi, pour la 2e étape de la course. Au programme pour les 42 équipes engagés, toute catégorie confondue, le même parcours de 23 km entre Vaitupa, Papeete et Taaone.



Rappelons que grâce au succès de Tutearii Hoatua, jeudi, le Team OPT était en tête du classement général, avec seulement 12 secondes d'avance sur EDT Va'a, deuxième, et 26 secondes sur Manihi Va'a. Mataiea Va'a et Shell Va'a, respectivement quatrième et cinquième, avaient pour leur part un retard autour de la minute à combler sur leurs rivaux du Team OPT. Et Pirae Va'a, sixième, était repoussé à deux minutes de la tête.



Les équipages d'EDT à la bagarre avec Shell Avec certainement toutes ces données à l'esprit, les orange, emmenés par Steeve Teihotaata, ont réalisé un départ canon sur le plan d'eau de Vaitupa. Dans leur sillage, David Tepava et Shell Va'a étaient à la bagarre avec les équipages d'EDT Va'a (un engagé chez les séniors et l'autre dans la catégorie "Entreprise") et avec le leader au général, le Team OPT. Derrière ce groupe de tête, Manihi Va'a était au coude à coude avec le club de Nunue Va'a, engagé chez les vétérans.



A la sortie de passe de Papeete, après un peu plus de 20 minutes de course, aucune embarcation n'avait encore fait de différences. Mais lors de la remontée vers Taaone, dans une mer bien formée, l'équipage de Pirae Va'a allait être le premier à craquer, laissant filer leurs rivaux de Shell, d'EDT, d'OPT et de Manihi à l'avant.



Et au demi-tour au large de Taaone, les Shelliens et les Electriciens allaient mettre un premier vrai écart sur leurs compagnons d'échappée. Puis dans le surf, David Tepava et ses protégés ont été à la bagarre avec l'équipage "Entreprise" d'EDT Va'a, emmené notamment par Lono Teururai, Manatea Bopp Dupont et Chris Faremiro.



Shelliens et Electriciens ne se quitteront plus et resteront va'a contre va'a quasiment jusqu'à la ligne d'arrivée à Vaitupa. Et après plus d'une heure et demi d'efforts, Shell Va'a passait la ligne d'arrivée en tête en 1h37'56. A 8 secondes, l'équipage entreprise d'EDT Va'a s'offrait la deuxième place.

Derrière, l'équipage sénior d'EDT, Manihi Va'a et le Team OPT tentaient de limiter au mieux leur retard au temps sur le vainqueur de l'étape. Mais en finissant cinquième ce vendredi, à plus de deux minutes du vainqueur, le Team OPT a dû céder sa première place au général à Shell Va'a. L'équipage sénior d'EDT, troisième vendredi, reste pour sa part deuxième à sept secondes des Shelliens. Les Postiers reculent eux à la troisième place avec un retard de 58 secondes. Les 'aito de Manihi Va'a, quatrième au général, sont eux repoussé à 1'04 de Shell. Pour Mataiea Va'a, cinquième, et Pirae Va'a, sixième, tous les deux repoussés à plus de trois minutes, la victoire finale semble plus difficile.



Néanmoins les jeux restent encore ouvert entre Shell, EDT, OPT et Manihi, au moment d'aborder, ce samedi, la troisième et dernière étape de la Tahiti Nui Va'a qui se courra en V6 entre Vaitupa et Papenoo (49 km).

Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 27 Mai 2022 à 12:49 | Lu 434 fois