

Taekwondo - L’International Open Tahiti 2026 enflamme le Fenua

Tahiti, le 25 novembre 2026 - La Polynésie française s’apprête à accueillir l’International Open Tahiti Taekwondo 2026, présenté comme le tout premier événement international d’envergure consacré au taekwondo sur le territoire. Ce sera les 27 et 28 novembre à Toahotu.



Porté par Polynesia Taekwondo et soutenu notamment par l’Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française (IJSPF), ce rendez-vous de deux jours s’annonce comme bien plus qu’un simple tournoi : il se veut un véritable festival alliant excellence sportive, richesse du patrimoine culturel et vitalité de la jeunesse polynésienne.



Au-delà du prestige de la confrontation internationale, l’enjeu sportif est de taille pour les combattants locaux. L’épreuve servira de tremplin décisif aux athlètes présélectionnés pour intégrer la Team Tahiti en vue des Jeux du Pacifique Tahiti 2027.



Des benjamins aux seniors, en passant par les minimes, cadets et juniors, l’événement mettra en lumière la relève comme l’élite du taekwondo polynésien face à des adversaires aguerris.



Pour élever le niveau technique local et offrir une vitrine mondiale à Tahiti et ses îles, l’organisation réunit des délégations étrangères de haut niveau venues d’Amérique et des Caraïbes : USA, Cuba, Honduras, Colombie et Jamaïque.



La semaine précédant la compétition, un training camp intensif est programmé en synergie avec la Team Tahiti, complété par un volet découverte écotouristique afin de faire rayonner la culture et l’hospitalité polynésiennes.



Le programme à Toahotu les 27 et 28 novembre



Le top départ sera donné le vendredi 27 novembre après-midi avec le cadrage technique : accueil des délégations, pesée officielle, réunions des chefs d’équipe et arbitrage.



Le samedi 28 novembre, l’action basculera à Toahotu avec les éliminatoires (minimes à seniors) de 8 heures à 10 heures et un village événementiel ouvert toute la journée (stands partenaires, culturels et fédéral). En soirée, l’International Gala Night vibrera dès 17 heures avec la cérémonie d’ouverture et culturelle, suivie de 18 à 19 heures d’un choc international USA vs Tahiti, avant les finales et trials Juniors et Seniors de 19 à 22 heures. Le public est chaleureusement invité à venir encourager les ’aito sur les tapis.

le Mercredi 25 Novembre 2026 à 13:48 | Lu 215 fois



