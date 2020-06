TRIANGULAIRE A MOOREA

Christiane Kelley

Amuitahiraa Tavini e Tia Ai, ensemble pour servir



Vous vous présentez comme une équipe qui veut du changement. Que proposez-vous de nouveau exactement ?

Il y a deux éléments qui nous importent beaucoup dans notre programme. C’est la disponibilité des futurs élus que nous serons et la proximité. Disponibilité parce qu’à commencer déjà par moi-même, j’ai fait le choix de ne briguer aucun autre mandat si je suis élue maire de Moorea-Maiao, je le resterai pendant 6 ans. Pourquoi ? Parce que gérer une commune de 18 000 habitants, ce n’est pas une mince affaire. Il y a énormément de projets à mettre en place, énormément de problèmes dans beaucoup de foyers. Nos maires délégués seront également disponibles parce qu’il y a beaucoup de gens qui se sont plaints.



Dans vos réunions publiques, vous parlez beaucoup du budget actuel, pourriez-vous nous en dire plus ?

C’est très simple. Nous entendons dire qu’il y a 3 milliards de francs en budget annuel, 1 milliard pour le fonctionnement et 1 milliard pour les investissements. Mais, c’est la capacité d’autofinancement qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui reste dans la caisse de la commune. C’est ce qui permet de financer des petits projets. En 2018, la CAF était à moins 6 millions. On n’a pas réussi à avoir de chiffres exacts pour l’année 2019 parce qu’ils étaient soi-disant confidentiels. Mais on nous a juste dit que c’était pire qu’en 2018. Donc, nous dire qu’il y a 1 milliard en investissement, nous disons que c’est de la désinformation parce qu’il faut expliquer aux gens que quand on vous présente un budget, il faut après qu’on retire les dépenses inhérentes à la gestion du personnel, les comptes annexes par rapport au bateau de Maiao, à la collecte des ordures ménagères et la restauration scolaire pour ne citer que ça.



Quel message voudriez-vous adresser aux électeurs ?

La liste Amuitahiraa Tavini e Tia Ai, ensemble pour servir se lève pour créer ce véritable changement dans la direction de notre commune. Lors du premier tour, vous avez été 6 608 électeurs à avoir demandé un changement de la direction de notre commune. Aujourd’hui, nous sommes trois en course. Nous disons clairement que si vous voulez un changement, votez pour notre liste. Par ailleurs, ça fait près de 50 ans que notre commune a été gérée par des hommes. Nous disons clairement aujourd’hui qu’il est temps de donner sa gestion et sa destinée aux mains d’une femme.