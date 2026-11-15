

Surf - L’équipe de France termine au pied du podium des Mondiaux

Tahiti, le 15 novembre 2026 - La première étape vers les Jeux olympiques 2028 s’est conclue ce week-end au Pérou à l’occasion des Mondiaux de surf ISA. L’équipe de France, emmenée notamment par Kauli et Aelan Vaast, a terminé à la quatrième place de la compétition au classement des nations. L’Australie et le Pérou ont décroché les deux quotas qualificatifs pour Los Angeles respectivement chez les hine et tāne.



L’aventure péruvienne se termine avec une pointe d’amertume pour la fratrie Vaast. Le champion olympique et capitaine de l’équipe de France a été éliminé après un long parcours dans le tableau de repêchage. Engagé dans une journée marathon, samedi, Kauli Vaast avait pourtant débuté de la meilleure des manières en remportant la première manche de son groupe devant notamment l’Américain Griffin Colapinto. Dans la foulée, le surfeur de Vairao s’est à nouveau qualifié au côté de son partenaire français Jorgann Couzinet.



Kauli Vaast aux portes du Top 10 Malheureusement, le 9e tour a été fatal aux deux surfeurs. Opposé à l’Australien Ethan Ewing, sacré champion du monde le lendemain au terme d’une série XXL (19,17 points) et au redoutable Brésilien Yago Dora, notre ‘aito a vécu une série compliquée où il n’a pas su trouver les bonnes vagues sur le spot de Punta Rocas en témoigne son score de 5,33 points. Malgré tout, Kauli Vaast termine aux portes du Top 10 des championnats du monde. Un classement qu’il tentera justement d’obtenir lors de la dernière étape du Championship Tour prévu à Hawaii (8 au 20 décembre).



Jorgann Couzinet a pris la porte de la compétition au même tour que le Tahitien face aux Japonais Kanoa Igarashi et à l'Argentin Franco Radziunas. Le troisième représentant tricolore, Marco Mignot, avait été sorti, quant à lui, au 6e tour des repêchages.





La France repart avec une médaille Après avoir été sortie du tableau principal par l’Américaine Gabriela Bryan et la Portugaise Yolanda Hopkins, Aelan Vaast a rebondi en décrochant la deuxième place de sa série de repêchage juste derrière sa coéquipière Naia Monte. En revanche, le 7e tour n’a pas souri à la Polynésienne qui a été devancée par la championne olympique de Tokyo, Carissa Moore et l’Australienne Leihani Zoric, championne du monde junior U18 en titre. la surfeuse du Fenua repart donc avec la 22e place des Mondiaux à égalité avec Naia Monte, éliminée au même stade de la compétition.



Tous les espoirs de médaille reposaient donc sur les épaules de Johanne Defay. La Réunionnaise, auteure d’un parcours presque sans-faute tout au long de la semaine, s’est hissée jusqu’en finale grâce à sa victoire lors de la dernière série de repêchage. Déjà médaillée d’argent en 2017 à Biarritz et médaillée de bronze à deux reprises en 2023 et 2024, il ne lui manquait plus que l’or. Johanne Defay est passée à deux doigts du titre, mais c’est finalement la jeune Leihani Zoric qui a été sacrée pour un petit point devant la surfeuse de l’équipe de France.



Une victoire qui a assuré le titre mondial à l’Australie au classement des nations ainsi qu’un quota de plus chez les hine aux JO 2028. Le Pérou, pays hôte, termine avec l’argent mais surtout une place olympique garantie chez les tāne. La France termine quant à elle au pied du podium juste derrière les États-Unis.









Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 15 Novembre 2026 à 16:08 | Lu 175 fois



