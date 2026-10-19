Surf - Fin de série pour Kauli Vaast

Tahiti, le 1er novembre 2026 - Le champion olympique a pris la porte dès les 16es de finale lors de la onzième et avant-dernière étape du Championship Tour, samedi, aux Philippines. Kauli Vaast jouera donc sa place pour le Top 10 mondial à Hawaï en décembre.
Toutes les bonnes choses ont une fin. Alors qu’il n’avait plus été éliminé au premier tour d’une compétition depuis l’étape en Nouvelle-Zélande, à la mi-mai, Kauli Vaast a surfé seulement une série, samedi, lors de la onzième manche de la saison sur le spot de Cloud 9 aux Philippines.
Le surfeur de Vairao est tombé face à un local Philippin, Jayuard Alciso, qui a grandi sur ses vagues et a su montrer ses talents aux yeux du monde entier pour ses grands débuts sur le Championship Tour.
Malgré deux notes de 6.67 et 5.50 (12.17 au total), le champion olympique a dû céder face à l’audace de la wild card qui a tenté pas moins de 10 vagues et a réussi à obtenir un score de 12.93 grâce notamment au soutien de ses proches.
Deux places de perdues… pour l’instant
Ce revers est une petite déception pour Kauli Vaast qui venait de faire son entrée dans le Top 10 mondial pour la première fois de sa carrière. Le rookie a d’ores et déjà perdu deux places au classement et se retrouve maintenant au 11e rang avec 30 120 points puisque les Australiens Jack Robinson et George Pittar ont franchi le premier tour.
Notre aito’ reste également sous la menace du Hawaiien Seth Moniz, vainqueur de la dernière édition de la Tahiti Pro, ainsi que de l’Australien Liam O’Brien et du Japonais Connor O’Leary.
Toutefois, tout se joue dans un mouchoir de poche. La dernière étape du championnat à Hawaii (8 au 20 décembre) sera cruciale d’autant plus que les points seront multipliés par 1,5. Une victoire rapportera donc 15 000 unités par exemple.
La qualification s’éloigne pour Vahine Fierro et Tya Zebrowski
Du côté des hine, la tâche se complique énormément pour Vahine Fierro et Tya Zebrowski. Les deux surfeuses polynésiennes, qui ont raté le cut, s’éloignent du Top 14 qualificatif automatiquement à cause des bonnes performances de Tyler Wright et Yolanda Hopkins aux Philippines.
La Portugaise bénéficie actuellement d’une marge d’environ 10 000 points sur les représentantes du fenua. Il leur faudra donc sortir le grand jeu pour espérer se maintenir au sein du Championship Tour.