Surf - Fin de série pour Kauli Vaast

Tahiti, le 1er novembre 2026 - Le champion olympique a pris la porte dès les 16es de finale lors de la onzième et avant-dernière étape du Championship Tour, samedi, aux Philippines. Kauli Vaast jouera donc sa place pour le Top 10 mondial à Hawaï en décembre.





Toutes les bonnes choses ont une fin. Alors qu’il n’avait plus été éliminé au premier tour d’une compétition depuis l’étape en Nouvelle-Zélande, à la mi-mai, Kauli Vaast a surfé seulement une série, samedi, lors de la onzième manche de la saison sur le spot de Cloud 9 aux Philippines.





Le surfeur de Vairao est tombé face à un local Philippin, Jayuard Alciso, qui a grandi sur ses vagues et a su montrer ses talents aux yeux du monde entier pour ses grands débuts sur le Championship Tour.





Malgré deux notes de 6.67 et 5.50 (12.17 au total), le champion olympique a dû céder face à l’audace de la wild card qui a tenté pas moins de 10 vagues et a réussi à obtenir un score de 12.93 grâce notamment au soutien de ses proches.

