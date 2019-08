Steeve Teihotaata "provisoirement" Super Aito

Au contournement de la bouée à Faa'a, c'est le rameur de Shell Va'a Charles Teinauri qui prend le lead. Suivi de très près par l'extraterrestre Teihotaata, Hotuiterai Poroi, Damas Ami, Kevin Céran-Jérusalémy et Sly Ly Sao. Ces aito, mise à part Hotuierai Poroi, ne se quitteront plus jusqu'à la ligne d'arrivée de la Pointe Vénus.



Dans la dernière heure de course Damas Ami prend un moment le dessus sur ses adversaires. Mais Steeve Teihotaata serre les dents pour refaire son retard avant de faire étalage de sa technique de surf qui lui permet de creuser l'écart et de passer en première position au niveau du Taharaa.



La victoire ne peut désormais plus lui échapper, malgré le sursaut de Sly Ly Sao dans les derniers mètres de la course. Steeve Teihotaata conserve ainsi son titre de Super Aito après plus de trois heures d'effort. "Il fallait avoir du mental, de la force, de la confiance et de la foi même. Je suis vraiment allé au bout de moi-même. Et je suis évidemment ravi de conserver mon titre de Super Aito", a indiqué le champion à l'issue de la course. Sly Ly Sao et Damas Ami prennent respectivement la deuxième et troisième place.





MàJ : Des réclamations ont été déposées pour le non-respect de la ligne de départ à Moorea. Les résultats du Super Aito 2019 ne sont pour le moment pas officiels. Le comité organisateur va analyser ces réclamations et se donne jusqu'à mercredi pour valider les résultats.