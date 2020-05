Sortie de confinement dans les archipels, allègement à Tahiti et Moorea

Tahiti, le 12 mai 2020 - Les mesures de confinement sont levées à compter de ce mercredi dans les îles polynésiennes ailleurs qu’à Tahiti et Moorea-Maiao ont annoncés mardi à la mi-journée Dominique Sorain et le président Fritch lors d’une intervention conjointe. Aux îles du Vent les mesures de confinement sont encore allégées. Un nouveau point de situation est annoncé avant la fin du mois.



Le déconfinement se fera en deux temps en Polynésie française, comme on pouvait s’y attendre. A partir de ce mercredi 0 heure, les mesures sont totalement levées dans les archipels autres que celui des îles du Vent et la circulation intra-archipel est rétablie, ont annoncés mardi à la mi-journée Dominique Sorain et le président Fritch lors d’une intervention conjointe.



Les liaisons aériennes entre les îles du Vent et le reste des archipels de Polynésie seront rétablies le 21 mai en accord avec les maires des îles concernées.



A Tahiti et Moorea, seule une poursuite de l'allègement des mesures de confinement est annoncée . Ainsi, les rassemblements de plus de 100 personnes restent interdits. Mais les bars, discothèques et cinémas peuvent rouvrir à partir de mercredi sous couvert du respect de mesures sanitaires.



Dans l'archipel des îles du Vent toujours, les lieux de culte peuvent de nouveau recevoir pour les offices religieux, mais ils devront limiter leur capacité d’accueil à 50% de leur capacité normale.



Cette situation concernant l'archipel des îles du Vent ne devrait pas évoluer avant le nouveau point de situation officielle programmé avant "la fin du mois" de mai.



Le haut-commissaire a également annoncé mardi qu’il n’envisageait plus d’ordonner de nouveau couvre-feu en Polynésie. Cette mesure liberticide "ne correspond plus à la situation sanitaire du fenua", a-t-il déclaré.



Les vols de continuité territoriales réalisés par la compagnie aérienne Air Tahiti Nui sont maintenus durant le mois de mai entre Tahiti et Paris, pour le transport d'équipements médicaux et de passagers pour des motifs "impérieux, familiaux ou professionnels". Le protocole sanitaire prévoit que ces passagers soient testés négatifs au Covid-19 avant leur départ de métropole, placés en quatorzaine dès leur arrivée à Tahiti et testés à l'issue de cette période d'isolement.



Enfin, la possibilité d’un second tour des élections municipales en Polynésie française est envisagée avant la fin juin, conformément au vœu adopté la semaine dernière par le gouvernement Fritch.