Sondage : TNTV confirme sa première place

Tahiti, le 11 mai 2021 - Selon les résultats Médiamétrie de la vague du mois de mars, TNTV confirme sa première place, tous indicateurs confondus, devant Polynésie La 1ère. Du côté des radios, NRJ arrive en tête des audiences cumulées. Mais c’est Te Reo o Tefana qui se taille la part du lion sur l’ensemble des supports, soit 26,3% de part d’audience, loin devant Polynésie la 1ère et ses 16,4%.



Après un mois de sondage en mars, le verdict de Médiamétrie pour les audiences des chaînes de télévisions et de radios en Polynésie française est tombé. Et il confirme TNTV, tous indicateurs confondus, à la première place du podium télé. Avec 50,4% d’audience cumulée (nombre d’auditeurs ayant regardé au moins un instant la chaîne), la chaîne du Pays se maintient devant Polynésie La 1ère, qui de son côté glisse de 49,4% à 47,6%, soit un total de 80 300 téléspectateurs.



En part d'audience en revanche, TNTV creuse l’écart avec son concurrent. De 33,4% en 2019, il grimpe à 36,6% en 2021, soit trois points de plus que son homologue. La chaîne s’illustre également d’une courte tête en durée d'écoute par téléspectateur, avec un total de 1h45, soit 3 minutes de plus que Polynésie La 1ère.



Depuis 2016 déjà, l'écart entre les deux chaînes locales avait commencé à se resserrer. Ainsi, en 2015, la station de Pamatai rassemblait plus de 40% de part d'audience. Alors que du côté de la Mission, TNTV cumulait à peu plus de 23% à l'époque.



Plus de téléspectateur que d’auditeurs



Du côté des radios, c’est NRJ qui arrive en tête des audiences cumulées (12,4%) malgré un recul de deux points par rapport à 2019. Elle est suivie de près par Polynésie La 1ère qui se hisse à 12,1% en 2021, contre 11,6% en 2019. Te Reo o Tefana s’illustre en revanche en part d'audience à 26,3% en 2021 contre 20% en 2019.



Culminant depuis 2018 autour de 2% en audience cumulée, Api FM (l’ex Taui FM) marque un bond de 5 points à 7,4%. Il reste cependant à la dernière place, juste derrière Radio 1 (8,5%), qui perd du terrain comparé à 2019 (9,9%).



Dans l’ensemble, les Polynésiens sont non seulement plus nombreux à regarder la télé qu’à écouter la radio, mais ils regardent également plus la télé (3h25) qu’ils n’écoutent la radio (2h54), soit 36 minutes de plus devant le petit écran. On notera par ailleurs une audience cumulée en recul depuis 2018, toutes radios confondues.