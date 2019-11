Shell va’a remporte la Hawaiki Nui 2019

C’est au passage à la pointe Sud de Bora Bora que le classement précis de la course est apparu après un peu plus de 3 heures de course. Shell va’a, emmené par son coup de rame lent et puissant bien spécifique, est sorti largement en tête avec 400 à 500 mètres d’avance sur Tamarii CPS, suivi de près par Team OPT, Paddling connection pointant à la quatrième place et Air Tahiti à la cinquième place. Juste avant le contournement de Bora Bora au Sud, le combat pour la deuxième place a finalement tourné à l’avantage du Team OPT.



L’entrée dans la passe de Teavanui a confirmé la large avance de Shell va’a, plus de 500 mètres, devant et dans l’ordre pour le Top 5 : Team OPT, Tamarii CPS, Paddling Connection et Air Tahiti. Même si dans la dernière ligne droite, Air Tahiti a dépassé Paddling connection. L’équipe de Shell va’a a ensuite filé vers la plage de Matira pour s’adjuger une superbe victoire d’étape et surtout une grande victoire finale sur la Hawaiki Nui 2019 ! Team OPT termine l'étape en deuxième position, devant Tamarii CPS.



En l’état des résultats provisoires, et avant d’éventuelles pénalités, Shell va’a remporte sa huitième Hawaiki Nui va’a, devant Team OPT deuxième et Air Tahiti troisième. Comme l’an dernier, Shell va’a a remporté la première et la troisième étape. Team OPT et Air Tahiti ont confirmé leurs beaux résultats de l’an dernier. Alors que le grand absent parmi les ténors de cette course aura été EDT va’a. Résultats précis et définitifs dans les minutes à venir…