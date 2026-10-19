

Shell décroche la 33e édition de la Hawaiki Nui !

Tahiti, le 30 octobre 2026 - L’équipage de David Tepava a remporté, ce vendredi, la 33e édition de la Hawaiki Nui Va’a. Mis sous pression par la Team OPT, qui a gagné lors de l’étape du jour à Bora Bora, Shell est parvenu à maintenir une minute d’avance au général afin de conserver son titre.



À la fin, c’est Shell qui gagne. Malgré la victoire de la Team OPT lors de la troisième et dernière étape, ce vendredi, entre Taha’a et Bora Bora, les hommes de David Tepava ont réussi à finir en tête du classement général de la 33e édition de la Hawaiki Nui Va’a.



“On est très content. Cela n’a pas été facile. C’était une longue étape de 4 heures, nous savions que tout pouvait se passer donc on est partis doucement”, réagit à chaud l’équipage de Shell au micro de TNTV.



Du suspense jusqu’au bout Après les deux premières étapes, la formation au coquillage comptait effectivement un petit matelas de deux minutes sur son principal et unique concurrent pour la victoire finale. Un retard que les rameurs de OPT ont tenté de combler jusqu’à la plage de Matira lors des 58 kilomètres du jour.



L’équipage des postiers est parvenue à décrocher un deuxième succès d’étape avec un chrono de 4h08’43”, mais Shell n’a pas perdu le cap et termine à seulement une minute du leader (4h09’38”). Une performance qui permet à Shell va’a de conserver son titre et de décrocher ainsi un 11e sacre sur la Hawaiki Nui grâce à un temps cumulé de 9h23’48 contre 9h25’01”.





“On ne va pas dire que tout est effacé" La Team OPT gardera quelques regrets de cette première étape entre Huahine et Raiatea où ils ont perdu près de 3 minutes à la suite notamment d’un mauvais choix de cap. “L’objectif était de gagner, mais voilà il ne faut pas oublier que Shell avait le maillot jaune. On est satisfait de remporter l’étape, mais on ne va pas dire que tout est effacé...”



La formation de Bora Bora, Po Pora Te Hoe Mamu, complète le podium de la l’édition 2026 de la compétition devant son public (9h36’54”). Finalement, cette dernière étape, qui était la plus longue, n’a pas bouleversé les hiérarchies puisqu’il y a eu un seul changement dans le Top 10 avec la sortie de la Team Hawaii doublée par Taha’a Northshore Kids.



On retrouve notamment l’équipe EDT au 6e rang tandis que la Team Huahine et Enviropol va’a restent intercalés respectivement à la 4e et 5e place. Statu quo également de la Team Manuvero, Mahini et Vini.



Chez les vétérans, l’équipage EDT n’a laissé aucune miette à ses adversaires avec trois victoires sur autant d’étapes disputées dans la catégorie des + de 40 ans. Bora Bora et Nunue va’a montent également sur le podium. Du côté des + de 50 ans, Toa Tai triomphe avec une courte marge sur Fara Ara tandis que CMIT Moana va’a complète le trio.



Classement Senior



1er Shell va’a en 9h23’48



2e Team OPT 9h25’01



3e Po Pora te Hoe Mamu : 9h36’54”



4e Team Huahine : 9h41’30”



5e Enviropol va’a : 10h01’39”



6e EDT va’a : 10h05’04”



7e Team Manuvero : 10h11’12”



8e Manihi va’a : 10h11’58”



9e Vini va’a : 10h12’58”



10e Taha’a Northshore Kids : 10h14’23”





Rédigé par Valentin Fleury le Vendredi 30 Octobre 2026 à 13:52 | Lu 603 fois



