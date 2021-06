Shell Va’a sans égal à la Vodafone Channel Race

Tahiti, le 19 juin 2021 - Nouvelle victoire écrasante de Shell Va’a, ce samedi, a l’occasion de la deuxième édition de la Vodafone Channel Race. L’équipage de Fare Ute, emmené par David Tepava, a bouclé les 85 km de course (Taaone-Pointe Vénus-Temae-Taapuna-Taaone) en un peu plus de 6 heures. Manihi Va’a, auteur d’une belle remontée sur les derniers kilomètres, a décroché la deuxième place. Paddling Connection a complété le podium de cette édition.





Encore une démonstration de force de Shell Va’a. L’équipage des jaunes de Fare Ute, barré et entraîné par David Tepava a écrasé la concurrence, ce samedi, lors de la deuxième édition de la Vodafone Channel Race. En tête de bout en bout de la course, les Shelliens ont bouclé les 85 km de course entre Taaone, Pointe Vénus, Temae, Taapuna et retour à Taaone, en un peu plus de 6 heures d’efforts.



