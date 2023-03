Shell Va'a contrarié, mais de nouveau vainqueur du Marathon Polynésie la 1ère

​Tahiti, le 18 mars 2023 – Shell Va'a a signé ce samedi une quatrième victoire de suite au Marathon Polynésie la 1ère. Mais contrairement aux précédentes éditions, les Shelliens ont laissé filer la première étape, entre Vairai et Temae, qui a vu le Team Air Tahiti Va'a l'emporter devant Hinaraurea, les jaunes de Fare Ute n'arrivant que troisième à Moorea. Néanmoins les protégés de David Tepava ont fait la différence sur le trajet retour en l'emportant avec un temps cumulé de 3h40'12. Hinaraurea et Mataiea Va'a, respectivement deuxième et troisième du général, ont profité de leurs côtés de la mauvaise performance de Air Tahiti sur la deuxième étape.



