Séisme aux îles Kermadec, Alerte Tsunami en Polynésie

Australes 12h30 / 39 cm

Îles du Vent 13h06 / de 60 cm à 1.50 m

Marquises 14h30 (heure Marquises) / 0,70 cm

Aux Îles du Vent, la montée des eaux serait localisée sur la côte Est de Tahiti, allant de 60 cm à 1,50 m.

Heures prévues d’arrivée et hauteurs potentielles maximales :Autour de la vallée de la Papenoo, un message de vigilance générale est diffusé et sera accompagné du déclenchement de sirènes d’alerte pour évacuer la zone. À Moorea, les deux baies de Cook et d’Opunohu seront concernées à hauteur de 60 cm environ. Neuf sirènes d’alerte sont déclenchées sur la côte Nord de Tahiti et deux sirènes sont déclenchées sur la côte Nord de Moorea dans les communes des deux baies concernées. Aux Australes et aux Marquises, un message de vigilance est diffusé aux autorités locales. Une attention particulière sera menée à Hiva Oa où la montée des eaux pourrait atteindre jusqu’à 70 cm.