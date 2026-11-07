

“Sea Human” : six portraits de l’océan

Tahiti, le 6 novembre 2026 - Près de 150 personnes, dont beaucoup issues du milieu scientifique, ont assisté jeudi 5 novembre au cinéma Majestic, à Papeete, à l’avant-première du documentaire d’Anuanua Lucas et Marc-Antoine Bouvant, “Sea Human”. Certains ont trouvé le film “très varié”, d’autres ont surtout contemplé les images.



Près de 150 personnes ont pris place jeudi 5 novembre au cinéma Majestic pour découvrir “Sea Human”. La salle comptait beaucoup de gens du milieu scientifique, ce qui n’a rien d’étonnant pour un film qui parle de biodiversité marine et de protection de l’océan. À la sortie, certains ont trouvé le film “très varié”, d’autres ont surtout retenu ses plans, en particulier ceux de paysages filmés à l’aide d’un drone et en immersion sous l’eau. En fin de séance, une pluie d’applaudissements a fait résonner le Majestic.



Pour ce qui en est de la variété des portraits, il vient de la construction même du film : en 90 minutes, six portraits, tournés sous forme d’interviews, où chacun parle de son lien avec la mer. On y retrouve le photographe aquatique Ben Thouard, l’apnéiste et créatrice de contenu Bianca (@roamtobewild), la maître-nageuse sauveteuse Puatea Paro-Ellis, le chercheur spécialiste du corail William Zozaya, le pêcheur et guide de spearfishing Nicolas Tahimanarii et la longboardeuse Vaimiti Teiefitu. C’est par leurs parcours, une passion devenue métier, que le documentaire aborde des sujets sportifs, économiques, sociaux et écologiques toujours en lien avec l’océan.



Tourné en 4K, avec des prises de vues terrestres, aériennes et surtout subaquatiques, le film cherche à restituer les couleurs et les lumières propres à la Polynésie, et c’est là que beaucoup ont été sensi bles. Sa signature, “One ocean , many stories”, défend l’idée d’une reconnexion entre l’humain et la nature.

Rédigé par Violaine Broquet le Samedi 7 Novembre 2026 à 13:50 | Lu 225 fois



