

“Se projeter, parfois sur 10 ans”

Tahiti, le 9 novembre 2026. Le forum de l’économie bleue a ouvert ce lundi. Cette année, la communauté maritime professionnelle du Fenua a placé les infrastructures au cœur des échanges.







Cette année, le sujet des infrastructures a donné du fil à retordre aux participants du forum, venus en nombre. Pour son premier forum comme président du Cluster, Vatea Moarii a souhaité recueillir des propositions concrètes qui seront restituées mardi. Avec 470 000 tonnes de fret en transit chaque année, “l’expérience du terrain doit compter”, a-t-il rappelé.



Lors d’une table ronde consacrée aux trajectoires stratégiques des infrastructures maritimes, Léopold Temoana Biardeau, délégué interministériel à l’économie bleue, a élargi la définition même de l’infrastructure. Il a aussi mis en garde contre les équipements surdimensionnés : “Une infrastructure dimensionnée pour une population qui ne viendra pas devient une charge d’entretien pour celle qui restera”. Il a donc plaidé pour des ouvrages polyvalents, pensés avec leur modèle d’exploitation dès le départ. “Un marae ou un rahui n’a pas de prix”, a-t-il souligné. L’an dernier, les discussions avaient buté sur le manque de personnel . “Nos filières se structurent et la formation se renforce”, a rassuré aujourd’hui le ministre de l’Agriculture, Taivini Teai, face aux difficultés de recrutement de mécaniciens, capitaines ou tuyauteurs. Stéphane Perez, alors président du Cluster, avait résumé l’enjeu : “C’est bien de parler de développement des secteurs maritimes, mais si à la base, on n’a pas des hommes et des femmes pour les mettre en place, ça ne sert à rien.”Cette année, le sujet des infrastructures a donné du fil à retordre aux participants du forum, venus en nombre. Pour son premier forum comme président du Cluster, Vatea Moarii a souhaité recueillir des propositions concrètes qui seront restituées mardi. Avec 470 000 tonnes de fret en transit chaque année, “l’expérience du terrain doit compter”, a-t-il rappelé.Lors d’une table ronde consacrée aux trajectoires stratégiques des infrastructures maritimes, Léopold Temoana Biardeau, délégué interministériel à l’économie bleue, a élargi la définition même de l’infrastructure. Il a aussi mis en garde contre les équipements surdimensionnés : “Une infrastructure dimensionnée pour une population qui ne viendra pas devient une charge d’entretien pour celle qui restera”. Il a donc plaidé pour des ouvrages polyvalents, pensés avec leur modèle d’exploitation dès le départ. “Un marae ou un rahui n’a pas de prix”, a-t-il souligné.

Un manque de données

De son côté, Bruno Gérard, directeur de l’Équipement, a présenté l’ampleur du patrimoine à entretenir : 270 ouvrages maritimes et 1 700 équipements de signalisation, de Rapa à Mangareva. Chaque ouvrage est inspecté au moins tous les cinq ans. Dix chantiers sont en cours, notamment à Makatea, Niau, Takapoto, Reao, Rurutu et Tikehau. Quatre autres doivent démarrer : le quai de Farepiti à Bora Bora, le phare de Mahina, une marina à Taiohae et la digue de Hakahau.



Mais au-delà des travaux, la question de la gestion reste entière. Dans les archipels, communes et coopératives assurent souvent l’exploitation, tandis que les services du Pays interviennent à distance. Un participant a pointé l’absence de gestionnaires pour de nombreuses structures. Autre difficulté : aucun répertoire ne rassemble les caractéristiques techniques des 270 quais. Les informations reposent encore sur des contributeurs bénévoles. “Il faudrait se projeter, parfois sur dix ans”, ont anticipé les organisateurs. C’était même le thème de l’atelier 2 : identifier et planifier les ouvrages stratégiques par type d’usages en fonction des besoins sur dix ans.



Le ministre Taivini Teai a reconnu que les infrastructures freinent la croissance, alors que la pêche stagne et que le transport maritime reste dynamique. Il a notamment évoqué les besoins de stockage et de conservation des produits du secteur primaire, dans les deux sens de circulation entre Tahiti et les îles.

Trois questions au ministre de l’Agriculture, Taivini Teai : “Il faut se réapproprier les techniques ancestrales” Le carburant pèse sur la pêche comme sur le transport maritime. Comment s’adapter ?

“Le prix des hydrocarbures a été revalorisé, et ce sera l’objet d’ateliers. Il faudra trouver des alternatives : des biocarburants, des propulsions hybrides. Ce sera un point clé.

Ce changement concerne le maritime, mais aussi les infrastructures. Dans la construction des bateaux de pêche hauturière, des armateurs s’inscrivent dans cette dynamique : des bateaux qui consomment moins d’énergie fossile, avec de nouvelles techniques de navigation à la voile. Nous sommes un peuple océanien, je pense qu’il faut se réapproprier les techniques ancestrales. Il y a aussi des coques avec un revêtement en téflon, qui limitent les frottements, et des machines à glace et osmoseurs à bord, qui évitent de partir avec les cales pleines de glace et ain si allégent les bateaux. Des armateurs demandent ces aides au Pays. Mais sur les 82 navires, plus de 70 % font moins de 20 mètres et ont moins de place pour ces équipements. La flotte va s’améliorer au fur et à mesure.”



Deux pôles économiques maritimes sont identifiés dans les îles. Où en est-on ?

“Rangiroa, il n’y a pas de surprise, elle s’inscrit déjà dans une volonté de développement.

Nous sommes en phase d’études et d’aménagements pour cette fin d’année. Au premier semestre 2027, on soutiendra les porteurs de projets pour qu’ils soient formés. Ce ne sera pas qu’un hub aquacole, mais aussi un hub de production primaire, avec de la vanille, et une petite zone de carénage et d’hivernage pour les voiliers de passage.”



L’énergie thermique des mers figurait dans la feuille de route de l’économie bleue il y a deux ans, avec l’idée d’un démonstrateur, et un séminaire arrive à Bora Bora ?

“Il y avait d’abord tous les experts à réunir, la feuille de route, l’organisation technique. Aujourd’hui, nous sommes plutôt satisfaits de la volonté du terrain à Bora Bora, accompagnée par des professionnels, pour mettre en place une station pilote qui transforme le différentiel de température entre les eaux profondes et les eaux de surface en électricité. Le Pays y participe par ses services des Ressources marines, de l’Équipement et de l’Environnement. On est pionnier dans l’utilisation des courants froids océaniques avec le Swac, et demain, cette technologie peut aussi fournir de l’eau douce, ce qui devient vital avec le changement climatique.

On commence par là où des sites ont été identifiés et où des porteurs de projets sont volontaires.” “Le prix des hydrocarbures a été revalorisé, et ce sera l’objet d’ateliers. Il faudra trouver des alternatives : des biocarburants, des propulsions hybrides. Ce sera un point clé.Ce changement concerne le maritime, mais aussi les infrastructures. Dans la construction des bateaux de pêche hauturière, des armateurs s’inscrivent dans cette dynamique : des bateaux qui consomment moins d’énergie fossile, avec de nouvelles techniques de navigation à la voile. Nous sommes un peuple océanien, je pense qu’il faut se réapproprier les techniques ancestrales. Il y a aussi des coques avec un revêtement en téflon, qui limitent les frottements, et des machines à glace et osmoseurs à bord, qui évitent de partir avec les cales pleines de glace et ain si allégent les bateaux. Des armateurs demandent ces aides au Pays. Mais sur les 82 navires, plus de 70 % font moins de 20 mètres et ont moins de place pour ces équipements. La flotte va s’améliorer au fur et à mesure.”“Rangiroa, il n’y a pas de surprise, elle s’inscrit déjà dans une volonté de développement. L’autre pôle, c’est Hao, où nous nous sommes déplacés récemment avec le conseil des ministres pour présenter le projet au conseil municipal et à la population . Il y avait l’idée d’un gros hub aquacole, mais on revoit la voilure. Ce ne sera pas ce qui était imaginé il y a une dizaine d’années, mais un développement qui correspond à nos filières, les holothuries et les bénitiers, des espèces de bas niveaux trophiques. Il y a deux semaines, l’assemblée a examiné un texte sur l’aide au développement aquacole, avec de nouvelles modalités de formation, d’équipement et d’encadrement.Nous sommes en phase d’études et d’aménagements pour cette fin d’année. Au premier semestre 2027, on soutiendra les porteurs de projets pour qu’ils soient formés. Ce ne sera pas qu’un hub aquacole, mais aussi un hub de production primaire, avec de la vanille, et une petite zone de carénage et d’hivernage pour les voiliers de passage.”“Il y avait d’abord tous les experts à réunir, la feuille de route, l’organisation technique. Aujourd’hui, nous sommes plutôt satisfaits de la volonté du terrain à Bora Bora, accompagnée par des professionnels, pour mettre en place une station pilote qui transforme le différentiel de température entre les eaux profondes et les eaux de surface en électricité. Le Pays y participe par ses services des Ressources marines, de l’Équipement et de l’Environnement. On est pionnier dans l’utilisation des courants froids océaniques avec le Swac, et demain, cette technologie peut aussi fournir de l’eau douce, ce qui devient vital avec le changement climatique.On commence par là où des sites ont été identifiés et où des porteurs de projets sont volontaires.”

Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 9 Novembre 2026 à 15:41 | Lu 332 fois



