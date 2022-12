Saisie de langoustes et cigales de mer à bord du Taporo VII

Tahiti, le 20 décembre 2022 - Une centaine de langoustes et cigales de mer ont été saisies à bord du Taporo VIII par des agents du service des affaires maritimes et de la Direction des ressources marines. La taille des langoustes n'était pas réglementaire et la pêche des ciagles de mer est actuellement interdite. Les auteurs de ces infractions risquent jusqu’à 179 000 Fcfp d'amende.



Une opération de contrôle au débarquement du Taporo VIII, a permis de saisir une centaine de produits marins en infraction. Des oura miti (langoustes) non conformes à la taille réglementaire et des tiane’e (cigales de mer), actuellement interdites à la pêche jusqu’au mois de janvier, ont été retrouvées. La séquestre a été mené entre le 8 et le 9 décembre par des agents du Service des affaires maritimes et de la Direction des affaires maritimes, comme l'a annoncé la présidence dans un communiqué. Les produits saisis ont été remis à des organismes de soutien aux sans-abris. Les auteurs de ces infractions sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 179 000 Fcfp.

Petit rappel Dans son communiqué, le gouvernement rappelle que, "la Polynésie française a adopté, depuis 1988, des dispositions concernant la pêche des oura miti (langoustes), des tiane’e (cigales de mer), des varo (squilles) et des upai (crabes verts). La pêche, la détention, le transport, la commercialisation et la consommation de toutes ces espèces, à l’exception des langoustes, sont actuellement interdits jusqu’au mois de janvier inclus. Pour les langoustes, restent interdits de pêche les individus de taille inférieure à 20 cm et les femelles portant des œufs."

Rédigé par Guillaume Marchal le Mardi 20 Décembre 2022 à 11:57