

Rugby à 7 - La sélection tahitienne se teste face à Dumbéa

Tahiti, le 12 novembre 2026 – Le rendez-vous était très attendu, mercredi matin, sur le terrain communal de Paea où la sélection tahitienne de rugby à 7 était opposée au club de Dumbéa, une référence dans le rugby calédonien. Les Tahitiens, qui disputaient leurs premiers vrais matchs de préparation en vue des Jeux du Pacifique 2027, se sont inclinés lors des deux rencontres mais en démontrant un potentiel intéressant. La sélection tahitienne pour les Jeux aura toutefois un autre visage avec l’apport de joueurs qui évoluent en France.



La sélection tahitienne de rugby à 7 se prépare pour les Jeux du Pacifique depuis déjà quelques mois, mais rien ne vaut la compétition pour étalonner son niveau. Cela a été le cas mercredi matin au stade communal de Paea où les Tahitiens étaient opposés aux Calédoniens de Dumbéa. Ce n’étaient certes que des matchs amicaux, mais ils allaient permettre à l’entraîneur Gilles Lafitte de tirer les premiers enseignements quant à la montée en régime de la sélection tahitienne, d’autant que l’adversaire était de qualité, comme le confirme Patrick Larget, l’un des membres du bureau directeur de l’Union Rugby Club Dumbéa : “On est venu à Tahiti dans le cadre du jumelage que l’on a signé avec Punaauia Rugby Club depuis 2023. C’est un voyage de fin de saison et d’une belle saison puisqu’on a décroché les titres calédoniens en rugby à 7, à 10 et à 12. Et on a fait demi-finaliste du championnat à XV. Comme je viens régulièrement à Tahiti pour raisons professionnelles, j’ai des contacts réguliers avec la Fédération tahitienne de rugby et on s’est mis d’accord pour organiser des matchs entre la sélection tahitienne qui prépare les Jeux du Pacifique et Dumbéa. Nous avons plusieurs joueurs qui évoluent en sélection calédonienne et c’est aussi une bonne opportunité pour eux.”



Défaites logiques mais encourageantes



Le programme prévoyait deux matchs avec deux mi-temps de sept minutes, comme c’est la règle en rugby à 7, et une rencontre à 10 de trois mi-temps de 10 minutes. Mais celle-ci avait surtout pour but de faire jouer tout le monde, y compris des joueurs tahitiens hors sélection, et de clore la matinée dans une ambiance conviviale.



La première rencontre à 7 a vu la victoire des Calédoniens 5 essais à 2, Taputea Pani et André Lemaire parvenant à rentrer dans l’en-but de Dumbéa. Seulement 20 minutes de repos entre les deux matchs, un court temps de récupération qui a démontré que les Tahitiens n’étaient pas encore au top physiquement mais tout de même relativement bien affûtés, les locaux ne s’inclinant que 3 essais à 2. Score plus sévère à 10 avec la victoire de Dumbéa 8 essais à 3 mais cela était anecdotique.



Gilles Lafitte, directeur technique de la FTR et entraîneur de la sélection tahitienne à 7, a pu tirer des enseignements intéressants : “C’est notre premier match face à une équipe de club d’un bon niveau dont les joueurs ont l’habitude de jouer ensemble et c’est bien huilé. C’est logiquement ce qui nous manque encore et il faut qu’on fasse plus d’efforts dans les déplacements et les placages collectifs. Mais ça va se mettre en place au fil de notre préparation et notamment lors de notre déplacement en Nouvelle-Zélande début décembre. On a eu une bonne base de travail aujourd’hui face à des Calédoniens dont on connaît les qualités rugbystiques et on sait la masse de travail qui nous attend pour tenter d’être compétitif aux Jeux du Pacifique, sachant que la sélection définitive pour les Jeux du Pacifique sera renforcée par des joueurs qui évoluent en France et s’entraînent régulièrement à 7 avec le collectif Tahiti France.”

Un stage de cohésion en Nouvelle-Zélande



La sélection tahitienne va effectivement s’envoler en direction de la Nouvelle-Zélande le 2 décembre où elle sera en séjour à Hamilton jusqu’au 10 décembre. Outre le stage destiné à renforcer la cohésion au sein du groupe, les Tahitiens disputeront trois matchs contre des équipes néo-zélandaises de bon niveau, un sacré challenge face à des Kiwis dont la réputation d’excellence en rugby n’est plus à démontrer.



Ce déplacement devrait enrichir la sélection tahitienne à tous les niveaux. Mais il appartiendra à Gilles Lafitte de créer une bonne osmose dans quelques mois au sein de la sélection tahitienne entre les joueurs qui évoluent localement et ceux qui jouent en France. On sait toutefois que le rugby est intrinsèquement la discipline la plus relevée aux Jeux du Pacifique et qu’un podium semble difficilement réalisable, mais on attendra de nos ‘aito qu’il fassent honneur à l’ovale tahitien.



La saison locale va se poursuivre avec du rugby à 10 à partir du 21 novembre.



Patrice Bastian

La sélection tahitienne

- Cédric Mathon (Papeete)

- Taaroa Tuaira (Pirae)

- Yannick Mauahiti (Pirae)

- Kalani Clark (Pirae)

- Kea Clark (Pirae)

- Teinaki Araipu (Punaauia)

- Jaurick Cella (Punaauia)

- Lancelot Delahaye (Punaauia)

- André Lemaire (Punaauia)

- Taputea Pani (Paea)

- Putoru Nanaia (Paea)

- Heiarii Tetuanui (Paea)



Entraîneur : Gilles Lafitte

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 12 Novembre 2026 à 14:18 | Lu 355 fois



