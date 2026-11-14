

Rugby à 10 - Tahiti a bien battu Dumbea

La sélection tahitienne de rugby s’était inclinée à deux reprises face à Dumbea lors de rencontres amicales sur le terrain municipal de Paea mercredi matin lors des deux matches de rugby à 7. Mais contrairement à l’information parue, c’est bien la sélection tahitienne qui s’est imposée 8 essais à 3 face à l’équipe calédonienne lors du match de rugby à 10 au terme d’une belle prestation des joueurs de l’entraîneur Gilles Laffite. Cette victoire démontre que la sélection tahitienne est sur une bonne dynamique dans le cadre de sa préparation pour les Jeux du Pacifique 2027.

Rédigé par Patrice Bastian le Samedi 14 Novembre 2026 à 08:49 | Lu 239 fois



