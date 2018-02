Rottweiler, Pitbull : sont-ils le problème de sécurité publique de demain ?

Les sanctions prévues pour non-respect de la réglementation sont lourdes, la non-stérilisation d'un chien de première catégorie (pitbull par exemple) est passible de six mois d'emprisonnement et de 1 789 900 francs d'amende ; ne pas avoir procédé à l'identification de l'animal est passible de 50 000 francs d'amende ; le défaut de permis de détention est quant à lui passible de 89 498 francs d'amendes ; une personne qui vend ou donne un chiot croisé rottweiler ou amstaf ou d'un pitbull risque jusqu'à six mois d'incarcération et 1 789 900 francs d'amende. Cependant, on note quotidiennement les manquements à la loi. En effet, les annonces de vente et donc de chiot de catégorie 1 se multiplient sur les réseaux sociaux et les pitbulls et autres chiens d'attaques en divagation sont de plus en plus visibles dans les quartiers. D'ailleurs, à ce sujet aussi, les témoignages se multiplient : "J'ai arrêté d'aller faire mon footing après m'être fait courser par un molosse ", raconte Caroline. " J'étais en week-end à la Presqu'île et je me suis fait sauter dessus par un pitbull en me promenant ", raconte un autre témoignage. "Je n'ose pas aller me balader de peur de croiser un chien dans la rue ", les témoignages abondent. Il est légitime de se demander s'il est normal que des personnes lambda renoncent à aller se balader dans leur quartier de peur de se faire attaquer par un des chiens de leurs voisins. Pourquoi la loi n'est-elle pas respectée, et pire, pourquoi n'est-elle pas appliquée ?



C'est sans compter sur l'irresponsabilité de certains propriétaires qui abandonnent leurs chiens à la moindre complication. " Nous avons constaté qu'il commence à y avoir des pitbull et des croisés abandonnés... C'est encore assez rares, mais comme ce sont des chiens qui ont souvent des problèmes de peaux, qui sont nerveux et caractériels, dès qu'ils commencent à être encombrants, la solution de faciliter est quand même de s'en débarrasser ." Raconte Flavie, présidente de l'association SPAP. Elle ajoute : " Là encore, le problème ne vient pas de l'animal. Ce ne sont pas des chiens plus dangereux qu'un bichon ou un caniche s'ils sont bien dressés. Le problème, c'est l'irresponsabilité des propriétaires. La solution n'est pas non plus de les garder attachés ou enfermer toute la journée, ça en fait des animaux agressifs. Ils doivent être dressés. "