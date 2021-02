Revendication foncière à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 6 février 2021 – La vente de parcelles dans certains villages a conduit à une manifestation qui a pris la forme d'un défilé en début de semaine.



A l’occasion de la mise en vente de plusieurs parcelles de terres dans les villages de Taiohae et de Taipivai, des représentants de plusieurs familles marquisiennes, menées par Antoine Taupotini, dit Tamuera, ont défilé en début de semaine sur le front de mer de Taiohae en guise de protestation.

« Nous voulons que la vente de ces terres cesse, a expliqué M Taupotini. Nous allons d’ailleurs porter cette affaire en justice. Ces terres sont celles des Marquisiens. Elles ont été vendues par d’anciens colons entre 1900 et 1950. Aujourd’hui la famille Bambridge se dit propriétaire de ces nombreuses terres qui se situent dans les villages de Taiohae, Taipivai, Hatiheu et même Aakapa, et elle a chargé l’entrepreneur Guy Lejeune de la mise en vente de ces terres. Nous voulons voir les documents juridiques qui prouvent que ces terres ont été acquises légalement sans manipulations des peuples Enana. Car nous pensons qu’en 1950, les Marquisiens n’avaient aucune connaissance des lois étrangères concernant les affaires foncières. »