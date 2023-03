Retraites : Taux de grévistes en baisse dans les écoles

Tahiti le 14 mars 2023 - Au sixième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, le taux de gréviste dans les écoles est en baisse. Il passe de 45.80 % lors de la dernière journée de grève du 7 mars, à 25,69% pour le nouveau rassemblement du 14 mars, organisé par l’Unsa Fenua et l’Unsa Éducation Polynésie.



L’Unsa Fenua et l’Unsa Éducation Polynésie ont mobilisé une soixantaine de personnes mardi lors d’un sit-in devant le haut-commissariat contre la réforme des retraites. Pour la première fois, l’Unsa a décidé d’organiser la journée de mobilisation 24 heures avant l’appel national de mobilisation. De leur côté, les syndicats de la fonction publique d’État affiliés à la CSTP-FO n’ont pas suivi le mouvement lancé par l’Unsa. Diana Yeing Kow, la porte-parole de l’intersyndicale des fonctionnaires d’État affiliée à l’Unsa, a avoué mardi matin que la “mobilisation s’essouffle un peu”. Les chiffres parlent d’eux même. Le 7 mars derniers, lors de la dernière mobilisation qui avait réuni les deux principales centrales syndicales du fenua, le taux de gréviste sur l'ensemble des établissements scolaires était de 45.80%. Aujourd’hui, il passe à 25,69% sur la totalité du milieu éducatif, avec 40,09% dans les établissements du 1er degré et 13,25% pour le 2nd degré.



La CSTP FO a décidé de relayer l’appel national de mobilisation contre la réforme des retraites mercredi, et elle organisera aussi un sit-in au monument aux morts. L’Unsa n’organisera rien mercredi, mais mobilisera ses troupes jeudi.