TNAD confirme la "défaillance" de Kaitiaki Tagaloa pour le Village tahitien

PAPEETE, 3 juillet 2019 - De nouvelles consultations sont annoncées par TNAD pour les lots d'hébergement hôtelier du projet Village tahitien, après que son conseil d'administration a pris acte, mercredi, de "l'incapacité" du groupement Kaitiaki Tagaloa à mener à terme le projet de complexe touristique de Punaauia.



L'établissement public Tahiti Nui aménagement et développement (TNAD), en charge de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la mise en œuvre du vaste projet de complexe touristique de Punaauia, annonce mercredi dans un communiqué diffusé à la mi-journée être mandaté par la vice-présidence pour "réunir le Comité de pilotage du Village tahitien sous 10 jours afin de valider les options pour mener de nouvelles consultations dans le cadre de l’attribution des 6 lots d’hébergements touristiques, sur les 16 lots que constitue le projet global du Village tahitien, et dont certains sont en phase d’études d’aménagement."



Malgré les prolongations de la période de mise au point des contrats, le conseil d’administration de TNAD a enfin pris acte, mercredi, de l’incapacité du groupement Kaitiaki Tagaloa "à réunir les conditions contractuelles prévues par le protocole d’engagement en vue de la signature des contrats".



Le groupement Kaitiaki Tagaloa avait été désigné lauréat, en avril 2018, de l'appel d'offres pour la réalisation de la première partie du Village tahitien. Le groupement est composé d'investisseurs néo-zélandais et saomans, dont l'ancien président du Parti Māori Tukoroirangi Morgan et l'homme d'affaires Frédérick Grey. Une lettre d'engagement signée en août 2018 avait laissé 200 jours, jusqu'en mars 2019, à ses investisseurs pour se mettre en état de s'engager contractuellement avec le Pays sur le vaste projet touristique de 73 milliards de Fcfp.



TNAD avait accordé en mai dernier un second et ultime report de délai jusqu'au 30 juin 2019 pour permettre au groupement Kaitiaki Tagaloa de réunir toutes les garanties, notamment financières, établissant sa capacité à mener jusqu'à son terme le projet Village tahitien. Mais en prévision d'une éventuelle incapacité, l'établissement TNAD avait annoncé la possibilité de relancer un appel à candidatures "en version allégée" pour le choix de nouveaux investisseurs, y-compris au plan local, en cas de défection du groupement Kaitiaki Tagaloa.