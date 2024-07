Reprise des vols

Tahiti le 24 juillet 2024 – Même si la grève est maintenue à ADT, les vols à destination et en provenance de Raiatea, Bora Bora devraient reprendre ce matin, Rangiroa devra encore attendre.



La grève qui sévit à ADT depuis lundi 00 heures, est maintenue et des négociations devraient encore avoir lieu ce mercredi entre la direction et l’intersyndicale composée de Otahi, O oe to oe rima, Cstp-Fo et la Csip.



Et depuis le début de ce mouvement de grève, tous les vols à destination et en provenance de Raiatea, Bora Bora et Rangiroa ont été annulés voire même supprimés, puisque « le niveau de sécurité incendie suffisant » n’avait pas été atteint.



Selon nos informations, des pompiers originaires de ces îles ou même de Papeete seraient arrivés à Bora Bora et Raiatea dans la nuit de mardi à mercredi pour assurer la sécurité des vols. A Raromata’i , la reprise devrait avoir lieu entre 10 heures et 12 heures aujourd’hui. Pour ce qui est de Rangiroa, les passagers devront encore faire preuve d’un peu de patience avant que les vols ne reprennent.



Les annulations et suppressions de vol lundi et mardi n’ont pas été sans conséquence puisque ce sont plus de 3500 passagers qui ont été impactés depuis lundi dernier.

Un autre « appel d’offre » Lors de la rencontre entre l’intersyndicale et le président du Pays Moetai Brotherson mardi soir, plusieurs sujets ont été abordés dont la situation du personnel des îles. Selon le secrétaire général adjoint de la CSIP Cyril Le Gayic « le gouvernement s’est engagé à refaire l’appel d’offres en garantissant la reprise du personnel avec leur droit acquis, assure le secrétaire général adjoint de la CSIP. Le Pays a reconnu avoir pêché sur cette partie là ».



La revalorisation salariale, ne relevant pas de sa compétence, Moetai Brotherson a donc renvoyé les syndicats vers la direction de ADT.



Selon Cyril Le Gayic, une réunion devrait avoir lieu ce mercredi entre le Pays et la direction d’ADT où tous les sujets vont être à l’ordre du jour ainsi que le « gros problème concernant la gouvernance de la RH ».



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 24 Juillet 2024 à 07:39 | Lu 1141 fois