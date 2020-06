Réouverture des hôtels : Toutes les dates

Réouverture dès le 1er juillet

Le 15 juillet préféré

Réouvertures plus tardives

Certains complexes hôteliers ont fait le choix de rouvrir leurs portes dès le 1er juillet, comme l'Intercontinental Tahiti Resort ou encore le Tahiti Ia Ora Beach Resort managed by Sofitel. Thierry Brovelli explique que pour l'hôtel de Faa'a, "il est tout à fait possible de vivre avec la clientèle locale qui se rend au bar ou aux banquets que l'on organise". Ses deux autres hôtels situés à Bora Bora ne peuvent quant à eux pas se targuer de la possibilité de recevoir des locaux, et restent dépendants du tourisme international.Plusieurs hôtels ont misé sur le 15 juillet pour rouvrir leurs portes. Selon Thierry Brovelli, "il s'agit surtout de s'inscrire dans la dynamique du Pays pour montrer qu'une décision a été prise et que nous la suivons". C'est pourquoi l'Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort et l'Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso rouvrent, comme le Brando ou le Taha'a Island and Spa.D'autres hôtels n'ouvrent que plus tard. L'Hôtel Kia Ora Resort & Spa, par exemple, a fait le choix d'ouvrir dès le 22 juillet. "C'est simple, nous avions des réservations qui ont été annulées et les dernières à avoir été maintenues étaient pour le 22 juillet", indique la responsable marketing de l'hôtel, Moerava. D'autres complexes ont entamé des travaux de rénovation qui rajoutent un délai supplémentaire de fermeture, à l'instar du Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa, qui ne rouvrira qu'à partir du 27 juillet à cause d'un retard dans les travaux qui ont été entrepris.