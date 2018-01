Rentrée solennelle : bilan et perspectives

PAPEETE, le 20 janvier 2018 - Ce vendredi, les magistrats de la cour d’appel et du tribunal civil de première instance (TCPI) ont fait leur rentrée solennelle. Les chiffres de l’activité judicaire de l’année 2017 ont été donnés en présence du président de la Polynésie française, Edouard Fritch.



Le rituel de l’audience solennelle marquant la rentrée de cette année 2018 a eu lieu ce vendredi en présence de nombreux officiels, avocats et magistrats. Le procureur général, Thomas Pison, a été le premier à livrer une allocution durant laquelle il s’est félicité du nouveau tribunal foncier à venir et ses 23 nouveaux assesseurs qualifiés en droit foncier qui y assisteront un magistrat, « c’est une excellente chose, à mon sens, que le juge professionnel qui a la connaissance du droit, puisse bénéficier de l’éclairage de personnes issues de la société polynésienne et possédant une connaissance fine de sa culture et des problématiques foncières résultant de l’histoire, de la sociologie et de la psychologie du peuple polynésien. »