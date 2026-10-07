Raphaël Glucksmann élu candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle

L'ex-candidate à la présidentielle de 2007, Ségolène Royal, qui n'avait pas caché son rejet de Raphaël Glucksmann pendant la campagne, n'a obtenu que 7,62% des voix. Elle s'est dite "déçue" du résultat, sans rien regretter.



Les députés Jérôme Guedj (PS) et Emmanuel Maurel (Gauche républicaine et socialiste) ont recueilli chacun un peu moins de 6 % des voix. Ils faisaient figure d'outsiders.



"La primaire, désormais, elle est derrière nous. Le vote est clair", s'est félicité M. Guedj, proche de la ligne de l'eurodéputé. "On est partis sur de bons rails", a estimé aussi Emmanuel Maurel.



Au total quelque 120.787 votants se sont exprimés sur les 134.456 inscrits en capacité de voter. Le scrutin, uniquement électronique, a été perturbé par une cyberattaque, lancée vendredi matin à l'ouverture du scrutin, qui a ralenti les connexions sur la plateforme dédiée et obligé les organisateurs à prolonger le vote jusqu'à dimanche soir.



Très identifié sur l'international et l'Europe, M. Glucksmann voit dans cette primaire le début d'une "refondation de la gauche", avec une rupture claire avec La France insoumise (LFI) et son leader Jean-Luc Mélenchon.



Ce fut d'ailleurs son principal sujet de discorde avec M. Faure et Mme Royal, lors des débats télévisés.

M. Glucksmann, qui considère que M. Mélenchon joue avec les codes de l'antisémitisme, avait accusé le patron du PS de vouloir se rapprocher du patriarche insoumis, comme il l'a déjà fait à deux reprises au moment de la Nupes (2022) et du Nouveau Front populaire (2024).



M. Faure, partisan d'un rassemblement de la gauche à l'Assemblée, l'avait accusé en retour de vouloir se rapprocher du centre, ravivant le procès en "macronisme" qui colle à la peau de l'eurodéputé.



La patronne des Ecologistes Marine Tondelier, proche de M. Faure, a dit dimanche soir regretter que le vainqueur soit "celui qui fait le choix du repli".



Jean-Luc Mélenchon, qui a rassemblé dimanche 10.000 personnes lors d'un meeting à Clermont-Ferrand, avait expliqué samedi attendre que la primaire "se passe". "Une fois que le candidat socialiste sera désigné, le tableau sera plus stabilisé", a-t-il dit. "Enfin, pas tout à fait de leur côté", a-t-il ironisé, prévoyant de rapides dissensions internes.



Pour le député insoumis Paul Vannier, "le PS sort ce soir de la scène politique nationale en ne présentant pas de candidature issue de ses rangs à la présidentielle" et son candidat "est prétendant au leadership au sein du bloc macroniste".

