RTP-ARO nō Pōrīnetia, la nouvelle confédération syndicale du fenua

PIRAE, le 17 août 2018 - Quatre grandes organisations syndicales se sont unies pour ne faire qu’un. La Fraap (syndicat des fonctionnaires du territoire), la fédération de la manutention portuaire, la Cosac de Faa’a et O Oe To Oe Rima. La création de cette confédération est actuellement en cours.



Les leaders de ces quatre entités se réunissent actuellement dans l’amphithéâtre de l’Institut de la jeunesse et des sports, à Pirae. Une rencontre qui rassemble aussi les différents délégués syndicaux. En tout, une quarantaine de personnes se sont déplacées ce vendredi.



Au menu des discussions de ce vendredi matin, la création de cette nouvelle confédération, avec la validation des status et l’élection du secrétaire général et des différents membres du bureau. La séance est présidée par Teraiefa Chang.



Le nom qui a été retenu pour ce nouveau mouvement syndical est RTP-ARO nō Pōrīnetia : Rassemblement des travailleurs polynésiens - ‘Āmuitahira’a rave ‘ohipa nō Pōrīnetia.



Pour l’heure, les débats continuent avant la validation finale des statuts.



Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans la journée.