Quelle conséquence aura le référendum d’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie au fenua ?

PAPEETE, le 31 août 2018. Les membres de la commission des institutions, des affaires internationales et européennes et des relations avec les communes se sont réunis, sous la présidence de Philip Schyle, afin de procéder à la création d’une mission d’information portant sur les conséquences sociales et économiques du référendum d’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie du 4 novembre 2018 pour la Polynésie française.



La mise en place de cette mission d’information a pour objectif de s’interroger sur les répercussions du scrutin d’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie quant à l’avenir des 1 600 ressortissants polynésiens installés sur le Caillou depuis moins de 20 ans, ces derniers ne remplissant pas les conditions pour participer au vote.



Dans un premier temps, les membres de la mission procéderont à une étude afin notamment de quantifier la proportion de cette population résidente qui serait susceptible de revenir prématurément au fenua. Les résultats de cette étude seront présentés aux élus dès le mois prochain.



Dans un second temps et en fonction des résultats de l’étude, la mission poursuivra ses travaux pour définir les éventuelles mesures à mettre en place en vue de répondre aux attentes des compatriotes qui pourraient se réinstaller en Polynésie française.