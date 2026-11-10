

Quatre ans ferme pour la mule guyanaise qui transportait 740 grammes d'ice

Tahiti, le 10 novembre 2026 – Interpellé le 8 décembre 2025 alors qu'il transportait 740 grammes d'ice in corpore, un Guyanais de 20 ans a été jugé mardi par le tribunal correctionnel aux côtés de deux Polynésiens auxquels il était reproché de l'avoir réceptionné à l'aéroport et d'avoir eu pour intention de revendre la drogue. Si le premier a été condamné à quatre ans de prison ferme, les deux autres mis en cause ont écopé de cinq ans ferme et quatre ans dont un avec sursis.



"C'est un dossier original pour la juridiction tahitienne" : C'est par ces mots que le procureur de la République a qualifié mardi l'affaire de trafic de stupéfiants jugée par le tribunal correctionnel. Un Guyanais de 20 ans, interpellé en décembre 2025 alors qu'il transportait 78 ovules in corpore pour un poids total de 740 grammes d'ice, comparaissait en effet aux côtés de deux Polynésiens qui avaient été chargés de revendre la drogue pour le compte des commanditaires de l'opération.



L'affaire avait été mise au jour lorsque les policiers de la DTPN avaient été informés qu'un trafiquant de cocaïne brésilien résidant en métropole préparait une importation avec un jeune père de famille guyanais jusque-là inconnu de la justice. Après l'arrestation de ce dernier à Tahiti, les investigations avaient permis d'établir que ledit trafiquant, désormais mis en examen dans le cadre d'une autre procédure à Nanterre, était en contact avec un Polynésien incarcéré aux Etats-Unis. Lequel avait demandé à deux de ses connaissances au Fenua de réceptionner la mule à l'aéroport et de l'emmener dans une maison de location à Papara en attendant qu'elle expulse la drogue.



Régler un "problème financier"



Premier à être interrogé à la barre mardi, le Guyanais – un jeune père de trois enfants sans emploi –, a expliqué qu'il s'était retrouvé dans cette situation en raison d'un accident de voiture. Il a ainsi affirmé qu'en sortant de boite de nuit, il avait embouti un poteau alors qu'il conduisait la voiture d'un ami, et qu'il s'était ainsi retrouvé confronté face à un "problème financier" puisque qu'il devait rembourser les dégâts causés sur le véhicule.



Le prévenu, qui a changé plusieurs fois de versions durant la procédure, a ensuite soutenu que son cousin l'avait mis en contact avec le Brésilien qui lui avait proposé de faire cette importation contre 950 000 francs qui devaient lui être remis après que la drogue a été réceptionnée à Tahiti. Lors de son audition, le président du tribunal lui a rappelé qu'en raison d'un problème technique sur l'un des avions qu'il devait prendre, le départ avait été différé et qu'il avait conservé la drogue in corpore pendant plusieurs jours. "Cela est très dangereux" a ainsi fait remarquer le magistrat face à un prévenu qui ne semblait pas être conscient du risque encouru pour sa santé. Interrogés à leur tour, les deux autres prévenus ont reconnu les faits en avouant également qu'ils connaissaient le commanditaire polynésien incarcéré aux Etats-Unis.



Un marché qui attire



A l'aune de ses réquisitions, le procureur de la République a relevé à juste titre que ce dossier différait de la plupart des dossiers de trafic d'ice dans la mesure où il apparaît que "de vrais trafiquants métropolitains" ancrés dans la délinquance s'intéressaient désormais au "marché" polynésien. Il a ensuite évoqué les changements de version du Guyanais en affirmant que même s'il se présentait comme une simple mule, il était étonnant qu'il ait été aussi simplement mis en contact avec des personnes "impliquées dans la criminalité organisée" alors qu'il n'était pas connu de la justice. Six ans de prison ont été requis à son encontre et quatre et sept ans de prison ferme contre les deux autres prévenus dont l'un, déjà condamné à huit reprises, était jugé en état de récidive légale. Le représentant du ministère public a également requis cinq ans d'interdiction de quitter le territoire à l'encontre des deux Polynésiens et cinq ans d'interdiction de séjour en Polynésie contre le Guyanais.



Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et constitué pour la défense du convoyeur, Me Charles Traoré a affirmé lors de sa plaidoirie que la place de son client aurait plus "logiquement" dû être au tribunal de Nanterre où une information judiciaire impliquant le trafiquant de cocaïne brésilien a été ouverte. Face aux réquisitions du parquet, il a rappelé que le jeune père de famille était primodélinquant en affirmant que "quand on a vingt ans, on a le droit à une seconde chance".



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le Guyanais à quatre ans de prison ferme et à cinq ans d'interdiction de séjour en Polynésie. Les deux autres prévenus ont écopé de cinq ans ferme et quatre ans dont un avec sursis. Ils ont tous les trois été maintenus en détention.

Rédigé par Garance Colbert le Mardi 10 Novembre 2026 à 14:42 | Lu 366 fois



