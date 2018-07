Prison ferme pour les auteurs du cambriolage de la bijouterie Taina

PAPEETE, le 27 juillet 2018 - Après deux renvois, l’affaire du cambriolage de la bijouterie Taina a été jugée ce jeudi en comparution immédiate. L’audience a été particulièrement mouvementée en raison de l’attitude de l’un des prévenus qui n’a pas supporté que l’on évoque son parcours chaotique. Des peines comprises entre 6 mois avec sursis et 30 mois de prison ferme ont été prononcées à l’encontre des quatre mis en cause.



Le 20 juin dernier en milieu de soirée, la propriétaire de la bijouterie Taina qui se situe sur le front de mer, est informée du déclenchement du système de sécurité de son commerce. Sur place, les policiers constatent que des bijoux ont été dérobés pour un montant de 11, 4 millions de francs. Quatre individus sont rapidement interpellés : deux sans-abris et deux jeunes hommes qui se trouvaient en possession d’un collier dont la valeur s’élève à plus d’un million de francs. Entendu, l’un des SDF reconnaît être l’auteur principal du vol. L’autre SDF indique qu’il a fait le guet. Les deux autres individus expliquent qu’ils se baladaient en ville quand ils ont croisé les deux voleurs qui leur ont remis un collier.



Les quatre prévenus comparaissaient donc ce jeudi pour des faits de vol aggravé, complicité de vol et recel de vol.