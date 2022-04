Présidentielle : La participation s'effondre à 12,34% à 12 heures au fenua

Tahiti, le 9 avril 2022 – Les bureaux de vote sont ouverts samedi de 8 à 19 heures sur l'ensemble de la Polynésie française pour le premier tour de l'élection présidentielle. La première estimation du taux de participation à 12 heures publiée par le haut-commissariat tombe à 12,34%, contre 22,24% à la même heure en 2017 et 28,39% en 2012.



Les 250 bureaux de vote des 48 communes polynésiennes sont ouverts toute la journée de ce samedi 9 avril de 8 à 19 heures pour le premier tour de l'élection présidentielle. À 12 heures, le haut-commissariat a diffusé le premier chiffre global de l'estimation de la participation en Polynésie française. Un taux de participation de 12,34%, en chute libre par rapport aux déjà faibles 22,24% à la même heure en 2017 et 28,29% en 2012. Rappelons que la participation globale au premier tour de la présidentielle était de 38,94% en 2017 et 49,35% en 2012.



Le second tour aura lieu, quant à lui, le samedi 23 avril prochain. La situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 n'aura pas d'impact sut l'organisation de cette élection, puisque les masques ne sont pas obligatoires pour voter et que le nombre d'électeurs présents dans les bureaux de vote n'est pas limité. En raison des règles relatives à la propagande électorale, et pour ne pas "altérer la sincérité du scrutin", aucun résultat, même partiel ou provisoire, ne pourra être donné en Polynésie française avant 8 heures dimanche matin, que ce soit par les candidats ou leurs représentants, les médias ou même n'importe quel simple citoyen sur les réseaux sociaux.