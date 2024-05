Près de 3000 coureurs hauts en couleur

Tahiti, le 4 mai 2024 - Pari réussi pour la neuvième édition de la Color Fun Run avec près de 3000 participants ce samedi à Fare Ute. Organisé par l'association Tahiti Running Team (TRT) de Mailee Faugerat, cet évènement coloré, musical et festif reverse ses bénéfices à des associations comme notamment cette année Agir pour l'insertion (API), qui aide tous les quartiers de Papeete.



"On a un peu plus de monde que l'année dernière et on va atteindre les 3 000 participants je pense", s'est réjouie Mailee Faugerat ce samedi après-midi, une heure et demie avant que la course ne démarre et tandis que de nombreuses personnes étaient encore en train de s'inscrire pour y participer. Cet évènement qui a vu le jour en 2013 et qui a été interrompu pendant la crise covid a repris toutes ces couleurs, c'est le cas de le dire, avec chaque année davantage de participants de tous les âges.



L'occasion pour les petits et les grands de venir se défouler en s'amusant et en faisant une bonne action. Les bénéfices obtenus grâce aux billets vendus permettent en effet d'aider différentes associations qui viennent en aide aux quartiers défavorisés. "Cette année, on aide principalement une association qui est "Agir pour l'insertion (API)", basée sur le stade Willy Bambridge et qui aide tous les quartiers de Papeete. Ils sont là, ils sont 90 bénévoles aujourd'hui et ça fait une semaine qu'ils vendent des packs de course avec nous", a expliqué Mailee Faugerat qui précise aider aussi la Fraternité chrétienne cette année sur des actions spécifiques, mais aussi différentes associations tout au long de l'année.