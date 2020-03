Premiers cas de Covid-19 à Rangiroa et Toahotu

Tahiti, le 28 mars 2020 - Parmi les quatre cas de coronavirus nouveaux recensés samedi, un premier malade est identifié sur l'île de Rangiroa aux Tuamotu ainsi qu'à Toahotu, dans la commune de Taiarapu-Ouest à Tahiti. La période d'isolement passe de 14 à 20 jours pour les personnes infectées.



Le ministre de la Santé a confirmé samedi la présence d'un premier cas de coronavirus aux Tuamotu à Rangiroa ainsi que dans la commune de Taiarapu-Est, sur la presqu'île de Tahiti à Taravao. Ces deux malades ont été identifiés dernièrement et font partie des quatre nouveaux cas recensés samedi en Polynésie française.



Màj : Cette information a partiellement été démentie en fin d'après-midi par la commune de Taiarapu-Est. Il semble en effet que le cas confirmé à la Presqu'île soit celui d'un malade résidant à Toahotu, commune mitoyenne de Taravao, située à l'entrée du secteur géographique de Taiarapu-Ouest. Il s'agit bien pourtant, cela mis au point, d'un premier cas de coronavirus à la Presqu'île.



Autre information confirmée par le ministre : la période d'isolement pour les personnes malades passe de 14 à 20 jours.



Le nombre de malades atteints du Covid-19 est aujourd'hui de 34 dans la collectivité, dont 29 dans la zone urbaine de Papeete (trois à Mahina, cinq à Pirae, quatre à Papeete, trois à Faa'a, 13 à Punaauia). On compte aussi un malade à Papara, un à Taravao et trois à Moorea en plus du cas découvert à Rangiroa. Pour l'instant, seule une personne est hospitalisée.



Une équipe d'intervention rapide a été constituée pour être dépêchée à Rangiroa, si nécessaire. Cette équipe médicale "pourrait être déployée dans quelques heures, pour faire des investigations sur place et voir s'il y a eu d'autres contacts au plan local", explique Sean Casey, épidémiologiste pour l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le médecin rassure cependant : "C'est peu probable, parce que ce malade est à l'isolation depuis son arrivée à Rangiroa."