Poursuivi pour séquestration, il est remis en liberté conditionnelle 2 mois avant son procès

Tahiti, le 4 janvier 2023 – Lors d'une audience relai au tribunal correctionnel, mercredi, un homme placé en détention provisoire depuis le mois de février pour séquestration sur fond de trafic d'ice a été remis en liberté conditionnelle dans l'attente de son jugement. L'audience a été fixée au 14 mars.



C'est une affaire de séquestration sur fond de trafic d'ice qui était au menu du tribunal correctionnel de Papeete, mercredi matin. Il s'agissait uniquement d'une audience relai, pour statuer sur le maintien en détention provisoire et en liberté conditionnelle des différents protagonistes dans l'attente de la prochaine audience pour juger le fond. Parmi les huit prévenus, deux sont poursuivis pour acquisition et vente de stupéfiants, les six autres pour association de malfaiteurs, vol aggravé et séquestration avec libération avant 7 jours.



L'affaire remonte à fin janvier 2022. Deux hommes proposent à trois autres de leur vendre pour 500 000 Fcfp d'ice. Les acheteurs se cotisent. Mais une fois la marchandise obtenue, ils se rendent compte que ce n'est autre que du gros sel. L'argent ainsi obtenu aurait alors permis aux arnaqueurs d'acheter de la véritable méthamphétamine. Mais quelques heures après la transaction, les acheteurs se rendent compte qu'ils ont été floués. Ils se rendent alors au domicile de l'un des deux vendeurs pour voler des biens dans le but de se rembourser. Sur place, se trouve la compagne du vendeur. Les acheteurs arnaqués décident de repartir avec elle et de la séquestrer. Sa séquestration ne durera que quelques heures. L'un des vendeurs, apeuré, dénonce les faits à la Direction de la sécurité publique qui libérera la jeune femme.



À l'audience, mercredi, sept des prévenus (dont deux étaient absents) étaient présentés en liberté conditionnelle. Le dernier était en détention préventive depuis le 3 février en raison de son rôle jugé prépondérant dans la séquestration. Le 15 novembre dernier, l'audience avait été renvoyée suite à la demande de l'un des prévenus d'un délai supplémentaire pour préparer sa défense. Le maintien en détention de son acolyte avait alors été décidé en raison d'un “risque de pression sur la victime” et de “concertation frauduleuse” avec les autres protagonistes. L'avocate de ce dernier a demandé la remise en liberté conditionnelle de son client, mercredi, arguant qu'il avait un projet professionnel qui nécessitait qu'il soit libre pour effectuer les démarches administratives. De son côté, la procureure s'est opposée à sa libération, estimant que “le règlement de compte n'est pas totalement réglé” et que “le risque de pression sur la victime apparaît toujours actuel”. Après délibération, le tribunal a finalement décidé de remise en liberté conditionnelle le prévenu qui aura passé près d'un an en détention. L'audience pour le jugement de l'affaire a été fixée au 14 mars prochain.