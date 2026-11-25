

Pourquoi le Panama souhaite réactiver une immense mine de cuivre à ciel ouvert

Panama, Panama, le 25 novembre 2026 - Le gouvernement du Panama a entamé des discussions avec une compagnie minière canadienne en vue de reprendre la production dans la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert d'Amérique centrale, en dépit de l'opposition des défenseurs de l'environnement.

L'extraction de cuivre sur le site Cobre Panama de First Quantum Minerals a été suspendue en novembre 2023 après que la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle la concession minière de l'entreprise, au motif qu'elle violait les réglementations environnementales et celles relatives aux appels d'offres publics. Cette décision est intervenue après des semaines de manifestations anti-mines qui avaient paralysé le pays. First Quantum et ses partenaires réclament quelque 27 milliards de dollars de dommages et intérêts pour la suspension de leurs activités, soit environ 30% du PIB du Panama.



Le président panaméen José Raul Mulino a plaidé en faveur d'une reprise de la production afin de contribuer au financement d'une fermeture qui s'annonce longue et coûteuse. Lundi, des ministres ont rencontré des représentants de Minera Panama, la filiale du groupe canadien, pour discuter des conditions de la reprise des opérations minières.



Tour d'horizon des principaux enjeux :

• Économie versus environnement La mine représentait 75 % des exportations du Panama, environ 5 % de son PIB, ainsi que quelque 7.000 emplois directs et 30.000 emplois indirects. Si le Panama tire une grande partie de ses revenus de son canal interocéanique, le président Mulino a fait valoir que le pays avait intérêt à profiter de la demande mondiale croissante pour le cuivre. Les défenseurs de l'environnement ont une tout autre lecture de la situation. "Ils emportent la richesse (minérale) et nous laissent avec les dégâts sur l'eau et les sols, ainsi que la disparition des forêts et des espèces", a déclaré à l'AFP Raisa Banfield. Ils estiment que l'utilisation de produits chimiques et de métaux lourds, tels que le mercure, l'arsenic et le plomb, dans le traitement du cuivre menace la biodiversité et les sources d'eau. Donoso, district côtier dans la province caribéenne de Colon où se trouve la mine, fait partie du Corridor biologique méso-américain. Cette bande de zones naturelles protégées, qui s'étend du sud du Mexique jusqu'au Panama, relie les habitats fauniques des Amériques, a expliqué à l'AFP Ricardo Wong, de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le ministre de l'Environnement, Juan Carlos Navarro, a indiqué aux dirigeants de Minera Panama que les préoccupations écologiques étaient "fondamentales". Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Julio Molto, a pour sa part souligné "l'importance" de la participation citoyenne dans le processus de décision.

• Obstacles juridiques Le projet doit franchir plusieurs obstacles juridiques. Le gouvernement ne peut pas rétablir la licence minière de First Quantum, invalidée par la Cour suprême. Il ne peut pas non plus en délivrer une nouvelle, car l'État a imposé en 2023 un moratoire indéfini sur les nouvelles concessions pour l'exploration et l'extraction des métaux. Le président Mulino a indiqué qu'un nouveau "cadre juridique" serait évalué, sans fournir de détails. Le président de la Chambre minière du Panama, Severo Sousa, et l'avocat Harley Mitchell, spécialiste des questions environnementales, ont présenté à l'AFP trois voies juridiques possibles : la reprise directe des opérations par l'État, le recours à Minera Panama en tant que prestataire de services ou la création d'un partenariat public-privé. Minera Panama a affirmé son engagement en faveur de la "transparence" et du "plein respect" de la souveraineté panaméenne et de la participation citoyenne.

• Risque de tensions sociales Le gouvernement estime que la fermeture définitive de la mine pourrait prendre jusqu'à deux décennies et coûter quelque 3,4 milliards de dollars, soit presque 10 % du budget 2026. C'est peu au regard des dommages et intérêts réclamés par First Quantum dans le cadre de procédures d'arbitrage internationales, que l'entreprise a suspendues dans l'attente de l'issue des discussions avec l'État. Des milliers d'emplois sont en jeu, même si la population locale est divisée sur l'opportunité de relancer la production. Pour Ilka Camargo, une ancienne employée de la mine, ce serait un signe "encourageant" pour les milliers de familles affectées par l'arrêt de la production en 2023. Mais une reprise de l'extraction de cuivre pourrait déclencher de nouveaux mouvements sociaux. En 2023, la mobilisation anti-mines avait fait cinq morts, avec plus de 500 interpellations. Leysi Rodriguez, du mouvement paysan de Donoso, ne croit pas aux promesses du gouvernement selon lesquelles tout futur projet ferait l'objet de contrôles environnementaux stricts. Comme les défenseurs de l'environnement, elle estime que la mine doit être définitivement fermée.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 25 Novembre 2026 à 15:41 | Lu 73 fois





