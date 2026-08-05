

Plusieurs cambriolages élucidés à Rangiroa

Tahiti, le 28 août 2026. Un homme a été interpellé puis placé en garde à vue après trois cambriolages et tentatives de vol commis entre le 9 et le 25 août dans le secteur de Ohotu, à Rangiroa. Déjà connu pour des faits similaires, il a reconnu les faits lors de son audition.



Des pensions de famille et une habitation ont notamment été ciblées. Denrées alimentaires, matériel et argent ont été dérobés, pour un préjudice encore en cours d’évaluation. Ce sont trois cambriolages et tentatives de vol qui ont été commis au long du mois d'août dans le secteur de Ohotu, à Rangiroa.



Grâce aux images de vidéosurveillance et au recoupement des différents signalements, les gendarmes de la brigade territoriale de Rangiroa ont identifié un jeune homme, déjà connu pour des faits similaires. Interpellé puis placé en garde à vue, il a reconnu les faits.



À l’issue de la procédure, sous la direction du parquet de Papeete, le suspect a été convoqué devant le tribunal correctionnel en novembre 2026.

Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 28 Août 2026 à 11:25 | Lu 408 fois



