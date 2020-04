Plus de 2 000 verbalisations pour le non-respect des mesures de confinement

- Le 27 mars : un individu a été déféré au parquet et placé sous contrôle judiciaire pour

violation de la mesure de confinement, violences volontaires sur militaires de la

gendarmerie, outrages, rébellion, dégradation de bien public. Il encourt une peine de 5

ans d’emprisonnement.



- Le 29 mars, un individu a été interpellé par les policiers de la DSP pour tentative de vol

avec effraction pendant le couvre-feu. Il a été condamné en audience de comparution

immédiate le 30 mars par le tribunal correctionnel à la peine de 24 mois

d’emprisonnement dont 8 mois sursis probatoire avec incarcération immédiate.

- Le dimanche 29 mars : deux majeurs et un mineur ont été appréhendés par les

gendarmes pour vol en réunion pendant le couvre-feu. Poursuivis devant le tribunal

correctionnel et le tribunal pour enfants, ils encourent une peine de 5 ans

d’emprisonnement.



- Le 1 er avril : une personne a été interpellée par les policiers de la DSP pour usage et

consommation d’ice et de cannabis en violation du couvre-feu et sans autorisation. Il

est poursuivi devant le tribunal correctionnel. Elle encourt une peine d’amende de

450 000 F CFP et un an d’emprisonnement.



- Le 1 er avril : deux personnes ont été interpellées pendant le couvre-feu par les policiers

de la DSP alors qu’elles exerçaient des violences sur une personne sans domicile

fixe ; Elles sont poursuivies devant le tribunal correctionnel et encourent une peine de 3 ans d’emprisonnement.



- Le 2 avril : ont été déférées au parquet pour présentation devant le juge d’instruction 4

personnes qui ont violé l’obligation de confinement et sont impliquées dans une affaire

de trafic d’ice et de vol en réunion et avec violence. Deux ont été incarcérées et deux

placées sous contrôle judiciaire. Elles encourent une peine d’emprisonnement de 10

ans.