Play Reo, la chasse au trésor de Speak Tahiti

Tahiti, le 23 septembre 2022 – La société Speak Tahiti-Parauparau Tahiti, en partenariat avec Avis Tahiti, a lancé Play Reo, une nouvelle application mobile à visée touristique et culturelle de type "escape game", et réalisée par la société canadienne Cochlea Team.



La société Speak Tahiti – Parauparau Tahiti a lancé mercredi son application mobile, baptisée Play Reo, réalisée par la société canadienne Cochlea Team et soutenue par un partenariat avec Avis Tahiti. Il s'agit d'un escape game virtuel, dédié à l'apprentissage des bases de la langue tahitienne et à la découverte des lieux culturels incontournables de l'île, notamment pour les visiteurs.



Ainsi, les joueurs ont la possibilité, grâce aux différentes situations présentées par le jeu de découvrir neuf points touristiques durant la chasse au trésor : les hôtels Hilton, InterContinental, Te Moana et Tahiti Pearl ; le Musée de Tahiti et des îles ; le Centre culturel Arioi ; la Pointe Vénus ; le Tahara'a et la Conserverie de Tahiti.





Le scénario de Play Reo



Le scénario met en scène un(e) touriste canadien(ne), Jonas ou Lisa, à la recherche de sa valise perdue en pleine ville. Pour la retrouver, il ou elle devra partir à la recherche de vingt indices transmis par des codes QR. Ces repères ont été disposés dans neuf points touristiques entre Mahina et Papara, mais aussi à Speak Tahiti et Avis Tahiti situés à Mamao, dans la ville de Papeete. Les adeptes du jeu pourront de toute manière se retrouver grâce à la "carte au trésor" de l'application.



Chaque indice représente une énigme à résoudre en tahitien ou en français, et audible uniquement en tahitien. Selon les énigmes, l'aventurier assimilera des notions sur les thèmes de la mairie, la roulotte, le fare himene ou le fare va'a. Après avoir résolu toutes les énigmes, le joueur devra répondre à un quiz final faisant le récapitulatif des connaissances acquises tout au long du jeu. Une fois le quiz final réussi, la valise est retrouvée.





Pratique

L'application Play Reo est disponible sur Google play ou Apple store. Le code d'accès à l'application est à obtenir sur le site internet www.speak-tahiti.com , au prix de 5 euros soit 597 Fcfp. Sponsorisé par Avis Tahiti, Play Reo est gratuit pour leur client.

Rédigé par Meleana CHE FAT le Lundi 26 Septembre 2022 à 10:02 | Lu 170 fois