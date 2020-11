Pirae : dernier recensement pour la distribution des bacs à ordure

Tahiti, le 27 novembre 2020 - La mairie de Pirae informe qu'un recensement va démarrer dès lundi sur la plaine de Taaone afin d'identifier les derniers administrés qui n’ont pas encore reçu leurs nouveaux bacs (gris et vert), dans le cadre du programme de renouvellement des bacs d’ordures ménagères lancé en 2016.



La mairie de Pirae s'apprête à déployer une équipe composée d’agents communaux sur le terrain pour aller à la rencontre de la population, dans un premier temps avec des dates et zones prévisionnelles pour ces passages sur le terrain (voir carte).



Vêtus de gilets frappés de l'écusson de la commune, "ils seront identifiables" notamment "grâce à un badge" précise la mairie invitant la population à les accueillir "avec bienveillance en attachant leurs chiens."



Rappelons que la municipalité a lancé en 2016 un programme de renouvellement des bacs d’ordures ménagères munis d’une puce d’identification en faveur de l’ensemble des foyers de la commune. Depuis, près de 5 000 bacs ont été renouvelé par paire (gris et vert en même temps).



Le mois de décembre marquera ainsi la fin du programme, avec la livraison des derniers bacs "dans le cadre d'un marché qui aura nécessité un investissement de 20 millions de francs par an jusqu'en 2020" note la commune. Ce recensement permettra notamment d'identifier les derniers administrés qui n'ont pas encore reçu leurs nouveaux bacs, avant épuisement des stocks.



A cet effet, la municipalité invite les résidents concernés à se présenter en mairie auprès de la "cellule à l’usager" situé au rez-de-jardin, muni d’une pièce d’identité et d’une facture EDT. Elle rappelle au passage à ceux qui ont déjà reçu leurs nouveaux bacs, que "les anciens bacs ne doivent plus être présentés à la collecte."