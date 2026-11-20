Tahiti, le 20 novembre 2026 - Une sélection des meilleurs boulistes du fenua s’apprête à participer, dès ce week-end, aux championnats du monde de triplette masculine à l’université de Khon Kaen (Thaïlande). C’est l’équipe du club de Raptor qui représentera la sélection tahitienne tandis que Vaiarii Tauhiro est engagé dans l’épreuve de tir de précision.





Le boulodrome de Khon Kaen, en Thaïlande, accueille depuis quelques jours les meilleurs tireurs du globe à l’occasion de la 52e édition des Championnats du monde de triplette masculine (20 au 24 novembre). Près de 50 nations tenteront de succéder à l’Italie qui avait été sacrée en 2024 à Dijon.





La triplette du club de Raptor composée de Landry Narii, Matairea Gaucher et Alexandre Teikitohe arrive prête à en découdre face à l’élite mondiale de la discipline. Ils sont accompagnés de Vaiarii Tauhiro, licencié à Tamarii Faa’a, qui participera à l’épreuve de tir de précision. Le quatuor tahitien est arrivé en début de semaine en Asie afin de s’acclimater et de prendre ses marques sur les graviers thaïlandais.





Tahiti s’était qualifié haut la main il y a quelques mois en prenant la première place lors des éliminatoires de la zone Océanie. Néanmoins, ils arrivent sans pression : “L’objectif est d’aller le plus loin possible”, sourit le président de la Fédération polynésienne de pétanque Jarda Otcenasek.

