Tahiti, le 20 novembre 2026 - Une sélection des meilleurs boulistes du fenua s’apprête à participer, dès ce week-end, aux championnats du monde de triplette masculine à l’université de Khon Kaen (Thaïlande). C’est l’équipe du club de Raptor qui représentera la sélection tahitienne tandis que Vaiarii Tauhiro est engagé dans l’épreuve de tir de précision.
Le boulodrome de Khon Kaen, en Thaïlande, accueille depuis quelques jours les meilleurs tireurs du globe à l’occasion de la 52e édition des Championnats du monde de triplette masculine (20 au 24 novembre). Près de 50 nations tenteront de succéder à l’Italie qui avait été sacrée en 2024 à Dijon.
La triplette du club de Raptor composée de Landry Narii, Matairea Gaucher et Alexandre Teikitohe arrive prête à en découdre face à l’élite mondiale de la discipline. Ils sont accompagnés de Vaiarii Tauhiro, licencié à Tamarii Faa’a, qui participera à l’épreuve de tir de précision. Le quatuor tahitien est arrivé en début de semaine en Asie afin de s’acclimater et de prendre ses marques sur les graviers thaïlandais.
Tahiti s’était qualifié haut la main il y a quelques mois en prenant la première place lors des éliminatoires de la zone Océanie. Néanmoins, ils arrivent sans pression : “L’objectif est d’aller le plus loin possible”, sourit le président de la Fédération polynésienne de pétanque Jarda Otcenasek.
“Il faut s’attendre à tout”
Le tournoi débutera dès samedi par l’épreuve du tir de précision. Le tournoi en triplette commencera le lendemain avec le premier tour décliné en cinq matchs qualificatifs. “À l’issue de cette journée, les huit premières nations valideront automatiquement leurs billets pour les 8es de finale tandis que les nations entre le 9e et 24e rang passeront par les repêchages”, explique le dirigeant polynésien. Tahiti lancera sa compétition face à l’Algérie.
Il y a deux ans, l’équipe polynésienne n’avait pas réussi à sortir des phases qualificatives, mais s’était rattrapée en atteignant la finale de la Coupe des Nations, le tournoi de consolante. Tahiti a donc toutes les chances de briller à nouveau, “la pétanque c’est un jeu où il faut s’attendre à tout”, rappelle Jarda Otcenasek.
Les matchs seront retransmis en direct sur le site de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal ainsi que sur le compte Facebook de la Fédération polynésienne.
Programme de la compétition
Samedi :
Début et finale du tir de précision
Dimanche :
Phase qualificative
Lundi :
Tour de repêchage, 8es et quarts de finale
Mardi :
Demis et finale