"Pas pollution constatée" à Fangatau

Tahiti, le 13 novembre 2019 - La Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) a fait le point ce mercredi sur la situation des fûts et cubitainers de carburant perdus suite à l'échouement d'une barge sur le platier de Fangatau mardi. Selon la DPAM "aucune présence de pollution n’a été constatée pour le moment."



Une barge qui transportait des fûts et cubitainers de carburant pour avion s’est échouée mardi matin à Fangatau aux Tuamotu. Plusieurs cubitainers sont tombés sur le platier "dont un présenterait une fuite au niveau du couvercle", a indiqué le haut-commissariat mardi.



Ce mercredi la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) a fait le point par voie de communiqué sur la situation des fûts et cubitainers de carburant perdus lors de l'échouement de la barge du Saint Xavier Maris Stella 3. Selon la DPAM "aucune présence de pollution n’a été constatée pour le moment", et l'ensemble des fûts de carburant, à l'exception de deux fûts de kérosène, ont été repêchés et remis sur le quai de Fangatau par l'armateur du navire. Ces cubitainers seront rapatriés sur Tahiti chez le pétrolier à la demande de la compagnie Air Tahiti pour des raisons de sécurité et de conformité.



"Les deux fûts de kérosène restant sont encore en recherche par les membres de l’équipage tout le long de l’atoll avec le concours volontaire de quelques habitants de l’atoll en voiture", indique le communiqué de la DPAM.



Ces cubitainers seront rapatriés sur Tahiti chez le pétrolier à la demande de la compagnie Air Tahiti pour des raisons de sécurité et de conformité.



La DPAM recommande également la prudence à tout navire circulant dans la zone de Fangatau et les invite à signaler aux autorités la présence éventuelle et si possible la position des fûts s’ils étaient repérés.