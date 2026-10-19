

“Papa veut faire mourir maman”

Tahiti, le 29 octobre 2026 - Un homme de 28 ans a été jugé jeudi en comparution immédiate pour répondre de deux séries de violences commises sur sa compagne. Le prévenu, auquel il était notamment reproché de s’être saisi d’un couteau en menaçant de la tuer sous les yeux de leur enfant de six ans, a été condamné à trois ans de prison dont un avec sursis probatoire pendant deux ans.



Le tribunal correctionnel a jugé, jeudi en comparution immédiate, un homme de 28 ans sans emploi et bénéficiaire d’une pension Cotorep qui était poursuivi pour des violences commises sur sa compagne en présence de leur fils de six ans. Il lui était reproché d’avoir frappé la victime à deux reprises. En septembre, il s’en était déjà pris à elle en lui écrasant une cigarette sur le bras et lui avait porté des coups de poing pour un motif lié à la jalousie.



Le 27 octobre, le jeune homme s’en était de nouveau violemment pris à sa compagne car cette dernière faisait faire ses devoirs à leur fils. Il lui avait donné une gifle et l’avait poussée dans l’escalier. Pour se défendre, la victime lui avait jeté un marteau. Le prévenu avait alors saisi un couteau doté d’une lame de 25 cm et avait menacé à plusieurs reprises de la tuer sous les yeux de leur fils. C’est grâce à l’intervention d’une courageuse voisine que la scène avait pris fin.



Retrait de l’autorité parentale



“Il y avait du sang sur papa et maman”, “Papa veut faire mourir maman” : à la lecture des déclarations du petit garçon, le président du tribunal s’est ouvertement indigné jeudi sur “l’angoisse” qu’il avait pu ressentir. Il a par ailleurs précisé que le petit avait été placé en famille d’accueil. Confronté aux faits, le prévenu a expliqué qu’il était “énervé” ce jour-là mais qu’il n’avait jamais voulu tuer la victime. Alors qu’il soutenait qu’il souffre de schizophrénie, le président du tribunal lui a rappelé que l’expert psychiatre n’avait décelé aucune pathologie mentale lors de leur entretien.



Sans surprise, la procureure de la République est elle aussi revenue lors de ses réquisitions sur la présence de cet enfant au milieu de scènes extrêmement violentes : “Raconté par les yeux de cet enfant, c’est terrifiant, il a eu la crainte que sa mère ne meure sous ses yeux.” Avant de requérir trois ans de prison ferme dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, la représentante du ministère public a par ailleurs insisté sur le fait que le prévenu était jugé en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné pour des faits similaires.



Des réquisitions trop “lourdes” pour l’avocate du prévenu, Me Viviane Genot, selon laquelle son client n’a “jamais voulu tuer” la victime. “Il reconnaît, a coopéré et le couteau, c’était uniquement pour lui faire peur”, a-t-elle ajouté.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le jeune homme à trois ans de prison dont un avec sursis probatoire pendant deux ans. Il a également ordonné le retrait de l’autorité parentale.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 29 Octobre 2026 à 20:32 | Lu 601 fois



