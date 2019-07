Page enfant : les étoiles filantes… ne sont pas des étoiles

PAPEETE, le 30 juillet 2019 - Si tu regardes le ciel la nuit, en ce moment, tu as certainement eu la chance de voir des étoiles filantes. À vrai dire, ce n’est pas seulement de la chance. C’est aussi une question de position de la Terre. L’occasion d’en savoir plus sur ces spectacles éphémères. Sais-tu par exemple que les étoiles filantes ne sont pas des étoiles ?



C’est la saison des étoiles filantes ! Actuellement, la nuit, le ciel est le théâtre d’un joli spectacle : le passage de nombreuses étoiles filantes. On parle même de pluie d’étoiles filantes.



Ce spectacle revient chaque année à la même période aux mois de juillet et août, avec un pic fin juillet ou mi-août.



En fait, ce ne sont pas vraiment des étoiles qui traversent le ciel par dizaines en ce moment. Les étoiles filantes ce sont des micrométéorites qui croisent la Terre. Ces micrométéorites sont des petits fragments de comètes.



En pénétrant dans la haute atmosphère à grande vitesse (entre 11 et 70 km/s) les micrométéorites dégagent de la lumière tandis qu’ils se désagrègent.



Plus qu'un point lumineux dans le ciel



On entend par étoile un point lumineux dans le ciel la nuit. Mais attention, tous les points lumineux ne sont pas des étoiles !



En astronomie le terme "étoile" a une définition très précise. C’est : " un corps céleste plasmatique qui rayonne sa propre lumière ". Evidemment, ces mots ne te renseignent pas, ils sont compliqués.



Un corps céleste c’est un objet de l’Univers. Le terme plasmatique fait référence à l’état plasma. En fait, dans la nature, la matière se présente sous plusieurs états : liquide, solide, gazeux et plasma. Les trois premiers sont connus, le 4e un peu moins.



Enfin, quand on dit que l’étoile est un corps qui rayonne sa propre lumière, cela signifie qu’elle produit de la lumière, tout simplement.



Il existe de très nombreuses étoiles dans notre galaxie (dite aussi voie lactée). Sans doute, d’après les chiffres récents, pas moins de 234 milliards. Certaines portent des noms comme Aldébaran, Véga, Bételgeuse, Castor A… mais la plupart n’en portent pas.



Dernière chose, sais-tu quelle est l’étoile la plus proche de la Terre ? C’est le Soleil.