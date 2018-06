Page enfant : le parcours des miss jusqu'au jour J

PAPEETE, le 19 juin 2018 - Miss Tahiti est un concours de beauté qui est organisé tous les ans à Tahiti depuis plus de 50 ans. À l’issue de ce concours local, l’élue se rend en métropole pour participer au concours national et tenter sa chance pour devenir miss France. En attendant le jour J, retour sur les points clés du parcours.



Pour pouvoir être candidate à miss Tahiti, il faut répondre à plusieurs conditions. Il faut notamment : être une fille âgée de 18 à 25 ans. Il faut être d’origine polynésienne par, au moins, l’un de ses parents, ou être née en Polynésie française. Il ne faut pas avoir subi de transformations majeures de ses caractéristiques physiques : tatouages, chirurgie esthétique etc. Il faut aussi mesurer au moins 1 m 72, être célibataire, non mariée, non divorcée, non pacsée, sans enfant.



6 semaines de formation



Ensuite, il faut suivre tout un parcours. Après l’inscription qui a lieu en général en février/mars de chaque année, il faut accepter de suivre un programme de six semaines de préparation. Au programme : il y a des cours de maintien, des cours de diction, des cours de gestion des attitudes, des cours de remise en forme, des cours de stylisme, des cours de prestance, des cours de diététique, etc.



Le rythme de cette formation est soutenu, mais les candidates n’ont pas d’autre choix que d’y assister. Ces cours ont lieu en toute confidentialité. Les formations sont assurées par des spécialistes encadrés par des membres du comité Miss Tahiti.



L’élection de miss Tahiti se joue en trois étapes. D’abord lors de la soirée de gala. Elle a eu lieu le 2 juin. Le public a pu voter ce soir-là, donnant l’assurance à l’une des candidates d’être parmi les quatre lauréates.



Le grand oral a eu lieu lundi. Les candidates ont été jugées sur leur aisance verbale, leur culture générale, leur maîtrise de la langue tahitienne ou de langues étrangères. Les candidates ont pu obtenir jusqu’à la moitié des points comptant sur le total final.



Un ticket pour miss France



Enfin, dernière partie : la grande soirée d’élection le 22 juin. Un jury va qualifier trois candidates en plus de celle choisie le 2 juin. Le vote du public compte pour 25% ce soir-là. Cette année elles sont dix à tenter leur chance. La reine de la soirée sera ensuite automatiquement inscrite au concours national et prétendre au titre de miss France 2019. Cette élection aura lieu mi-décembre, au Zénith de Lille (France).



Les miss élues (miss France, miss Tahiti) sont invités à participer à un certain nombre de manifestations tout au long de l’année de leur règne.