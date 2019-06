Page enfant : le débarquement, c'était quand?

PAPEETE, le 11 juin 2019 - Le 6 juin dernier ont lieu les commémorations du débarquement, l'une des plus grandes opérations militaire de l'histoire. Cette opération a eu lieu il y a 75 ans, le 6 juin 1944. Ce jour-là, 160 000 soldats, américains, pour la plupart, sont arrivés sur les plages normandes.



Tous les ans, le 6 juin, on commémore le débarquement. C'est une opération militaire de vaste ampleur. Cette année était un peu spéciale, car cette opération militaire a eu lieu il y a 75 ans.



Il y a eu pour cette commémoration des courses, des conférences, des mises en scène en tenue d'époque, un salon du livre, la projection de documentaires, une marche pour la paix…



Des vétérans y ont participé. Les vétérans ce sont les anciens combattants, ce sont des militaires qui sont revenus vivants d'une guerre. Des soldats qui ont participé à la Seconde guerre mondiale et au débarquement existent toujours. Ils sont des témoins directs de ce qui s'est passé.



Le débarquement de Normandie a eu lieu en France sur les plages normandes (nord-est du Cotentin et ouest du Calvados). Il avait pour nom de code l'opération "Neptune". C'est une opération militaire amphibie des alliés qui a été lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Amphibie signifie qu'il y a eu une partie navale et une partie terrestre.



Les alliés de la Seconde guerre mondiale c'est le nom donné à l'ensemble des pays qui se sont opposé à ce qu'on appelle "les forces de l'axe" (Rome, Berlin, Tokyo).



Les alliés sont les États-Unis, l'union soviétique, le Royaume Uni, mais aussi la Pologne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, le Népal, l'union d'Afrique du sud, le Canada.



Au cours de la nuit du 5 au 6 juin, des milliers de navires ont traversé la Manche, des opérations aéroportées ont été organisées la nuit précédente, il y a eu aussi des bombardements préparatoires aériens et navales des défenses côtières allemandes, des parachutages…. Pas moins de 160 000 soldats, américains pour la plupart, ont rejoint les plages normandes.



Le débarquement a été préparé dans le secret. En parallèle il y a eu l'opération "Fortitude". C'est un nom code collectif qui rassemble les opérations de désinformation et de diversion.



Le jour J était initialement prévu le lundi 5 juin 1944, mais il a été décalé en raison de conditions météorologiques très défavorables.