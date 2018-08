Page enfant : le chat à l’honneur !

PAPEETE, le 7 août 2018 - Mercredi c’est la journée internationale du chat. À cette occasion la toile va être envahie (plus que d’habitude) de lolcat (image combinant une photographie de l’animal et une légende humoristique), vidéos de chats alanguis, endormis, joueurs, taquins,… Les humains s’en délectent. Ils vivent à leurs côtés depuis 8 à 10 000 ans.



Un lolcat c’est une image qui combine une photographie de chat et une légende humoristique. Parfois c’est une vidéo qui est légendée. Les humains raffolent de ces créations. Ils aiment (tous ou presque) les chats, se plaisent à le regarder vivre et évoluer. Ils leurs donnent des noms, leurs prêtent des sentiments et des raisonnements, débusquent leurs stratagèmes.



Et sais-tu depuis combien de temps ça dure ? Sans doute entre 8 et 10 000 ans. En effet, la domestication de cet animal daterait de ce temps-là. Les Égyptiens les vénéraient. En Europe au Moyen Âge ils furent diabolisés. En Asie, le chat est toujours synonyme de chance, de richesse ou de longévité.



Le chat est un félin dont la durée de vie (longévité) est comprise entre 12 et 14 ans. C’est un prédateur crépusculaire (qui chasse au coucher et au lever du soleil). L’animal se fatigue vite, mais il peut courir à une vitesse moyenne de course de 40 km/h. Il sait également nager. Il mange en petite quantité mais très souvent, entre dix et 16 repas par jour.



Les types de pelages sont très nombreux et variables en fonction de la race. On parle de robe pour décrire la couleur et les marques comme les taches par exemple.



Le chat à des sens très développés. Le sens primordial est la vue. Son champ de vision est 287 degrés contre 180 chez l’homme. Il est nyctalope, cela signifie qu’il peut voir dans la pénombre. Cela lui donne donc un avantage sur ses proies et explique ses horaires de chasse. Il perçoit des ultrasons jusqu’à 50 000 hertz alors que l’oreille humaine est limitée à 20 000 hertz.



Son odorat est également très développé, il possède 200 millions de terminaux olfactifs contre cinq chez l’homme. Il est donc de 50 à 70 fois plus développé que nous. Son sens du toucher passe notamment par ses vibrisses (longs poils présents sur les moustaches, les pattes, sous le menton et les sourcils) et qui lui indiquent la présence d’obstacle. Ses coussinets sont sensibles aux vibrations et sa peau est constellée de cellules tactiles très sensibles.



Seul son goût n’a rien à envier à celui de l’homme. Les chats peuvent distinguer l’amer, l’acide et le salé. Inutile donc de leur donner des gourmandises pour leur faire plaisir, ils ne feront pas la différence avec des croquettes.