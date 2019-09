Page enfant : "la musique, ça touche à tellement de sens !"

PAPEETE, le 24 septembre 2019 - L'école de musique les Arpèges propose une nouvelle animation pour les vendredis pédagogiques. Elle combine la percussion, le chant, le conte musical, l’éveil musical et la relaxation en matinée. L’après-midi, sur le modèle sera plus rythmée.



Nathanza Lezin est professeure de percussion. Elle a rejoint l’école les Arpèges pour l’année scolaire 2019-2020. Elle propose des séances les vendredis pédagogiques qui mêlent la percussion mais aussi le chant, le conte musical, l’éveil, la relaxation.



Le programme est séquencé, c’est-à-dire qu’il est découpé en séquences. " Ces séquences sont assez courtes pour respecter le temps de concentration ", précise Nathanza Lezin.



Les enfants sont les bienvenus dès 5 ans. Tu peux t’y rendre le matin et/ou l’après-midi. Pour Nathanza Lezin, " la percussion passe d’abord par l’oreille, les sens, le corps, la peau ". C’est important pour elle que les enfants manipulent mais aussi ressentent. Ce n’est pas vraiment un cours de musique à proprement parlé, avec lecture de rythme.



L’idée n’est pas de décortiquer les rythmes, d’identifier croches et triolets mais de percevoir et s’exprimer.



"Tout est important"



En musique " tout est important, tout ce que tu es, tes qualité, tes défauts, ton énergie sont déployés ", explique Nathanza Lezin. Écouter et encore plus jouer de la musique " c’est de l’énergie, des émotions, ça touche à tellement de sens ". C’est du bon et du bien, pour le corps et l’esprit.



La musique est utilisée dans certains centres de soin pour lutter contre la douleur, la dépression, l’anxiété. L’anxiété est une émotion, souvent ressentie comme désagréable, qui survient quand on attend un danger ou problème. Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs ?



Il existe une discipline qui s’appelle la musicothérapie et qui est utilisé dans certains centres hospitaliers.



La pratique de la musique développe la concentration, améliore la mémorisation, canalise les énergies, procure du bien-être.



Il y a aussi dans la musique un aspect relationnel puisqu’il faut faire avec les autres. Le temps d’un morceau, les musiciens créent du lien et peu importe les désaccords.



" Ce n’est pas si léger que ça en a l’air, si l’on est habitué à écouter de la musique, toute sorte de musique, cela ouvre l’esprit ", affirme Nathanza Lezin qui insiste, lorsqu’elle enseigne, sur les liens entre musique et culture.

i[