Page enfant : il y a 50 ans, ils ont marché sur la lune

PAPEETE, le 27 août 2019 - L’Américain Neil Amstrong a été le premier homme à poser le pied sur la lune. Il a été suivi de près par Buzz Aldrin, engagé dans la même mission. À cette occasion, Neil Amstrong a prononcé cette phrase devenue célèbre : "C’est un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité".



L’événement a eu lieu très précisément le 21 juillet 1969 (UTC), pendant la mission Apollo 11. Ce jour-là Neil Amstrong et Buzz Aldrin ont posé le pied sur la lune sous le regard de milliers de téléspectateurs. Car il était retransmis en direct à la télévision.



Un 3e homme en coulisse



La mission Apollo 11 était commandée par Neil Amstrong, Buzz Aldrin était pilote du module lunaire. Il y avait aussi un troisième homme pour cette aventure : Michael Collins, il était pilote du module de commande.



Neil Amstrong, buzz Aldrin et Michael Collins étaient des astronautes. Un astronaute c’est une personne qui se déplace dans un véhicule spatial, qui voyage hors de l’atmosphère terrestre. On peut aussi parler de cosmonaute, de taïkonaute, de spationaute en fonction du contexte et de la nationalité de la personne.



Le programme Apollo était un programme spatial de la Nasa qui s'est étalé entre 1961 et 1975. Il a été lancé par le président John F. Kennedy. Il avait pour objectif de poser un homme sur la Lune. Il y a eu au total 17 missions.



4 jours et 7 heures de voyage



La mission Apollo 11 a décollé du centre spatial Kennedy le 16 juillet 1969. Le centre se trouve aux États-Unis, en Floride. Le véhicule spatial a mis 4 jours et sept heures pour aller jusque sur la lune.



L'équipage qui a mené la mission était composé de trois hommes chevronnés, c'est-à-dire qui avaient de l'expérience.



Lors de la mission une défaillance à bord a contraint Neil Amstrong à assurer un alunissage manuel. L'alunissage est l'atterrissage sur la Lune. Cela a entrainé une consommation excessive de carburant, réduisant le temps de séjour sur la Lune.



Neil Amstrong a été le premier à sortir. Il a posé le pied 6 heures après l'alunissage. Buzz Aldrin est sorti, lui, 15 minutes plus tard.



Le véhicule a séjourné 21 heures et 36 minutes sur la Lune, mais la sortie extravéhiculaire des deux astronautes n'a duré que 2 heures et 31 minutes.



Neil Amstrong et Buzz Aldrin ont été, il y a 50 ans, les deux premiers hommes à marcher sur notre satellite. Depuis, dix autres astronautes ont marché sur la lune. On appelle ces astronautes particuliers des Moonwalkers.



Les derniers étant Eugène Cernan et Harrison Schmitt, en décembre 1972. Ils ont effectué trois sorties extravéhiculaires lors de la mission Apollo 17. Il n’y a jamais eu de femme.