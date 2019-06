Page enfant : comprendre le sang et le don du sang

PAPEETE, le 16 juin 2019 - Vendredi dernier a eu lieu la journée mondiale des donneurs de sang. Cette journée particulière a pour objectif de sensibiliser les femmes et les hommes à donner leur sang. Car ce précieux liquide biologique est fabriqué tout au long de la vie par les êtres vivants qui en possèdent. On peut donc faire des dons.



Le sang c'est un liquide. Il circule dans tout l'organisme en empruntant des vaisseaux sanguins. Sa couleur est rouge vif ou rouge sombre en fonction de sa composition (il n'est pas bleu !). Sa circulation est rendue possible grâce notamment à la pompe cardiaque.



Son rôle



Il transporte du dioxygène (un gaz), des éléments nutritifs pour les tissus du corps et enfin, des déchets comme le dioxyde de carbone (CO2). Ces déchets sont emportés vers les reins, les poumons, le foie, les intestins qui se chargent ensuite de les évacuer.



Sa composition



Le sang est composé d'un fluide aqueux (à base d'eau), de plasma, de milliards de cellules. Le plasma c'est le composant liquide du sang dans lequel les cellules sanguines baignent. Il compte pour 55% du volume total du sang !



Parmi les cellules, il y a surtout des globules rouges dont le rôle principal est de transporter l'oxygène, il y a aussi des globules blancs qui, eux, jouent un rôle dans l'immunité. L'immunité c'est le système de défense de l'organisme. Il y a aussi des plaquettes sanguines qui jouent un rôle dans la coagulation.



Sa fabrication



Le processus de fabrication et de renouvellement des cellules sanguines dans le corps est appelé l'hématopoïèse. Ce phénomène permet de produire pas moins de 350 milliards de cellules sanguines par jour ! Une seule goutte de sang contient 250 millions de globules !



L'hématopoïèse a lieu dans la moelle osseuse qui se trouve elle-même dans les os, au milieu des os. Jusqu'à l'âge de 5 ans, l'hématopoïèse a lieu dans tous les os du corps. Après, elle a lieu principalement dans le sternum, le bassin, es côtés.



Les cellules sanguines vivent longtemps, surtout les globules rouges. Mais malgré tout, en circulant partout dans le corps elles s'usent. Elles sont éliminées grâce au foie.



Quand un vaisseau sanguin est abimé, un processus fantastique se met en place pour empêcher tout le sang de sortir. Des plaquettes se collent au bord de la plaie et libèrent une substance qui attire d'autres plaquettes.



Une série de réactions chimique va permettre de former une sorte de filet pour stopper la sortie des cellules. Un petit caillot va se former, puis petit à petit va sécher. La plaie va se refermer.



Dans le corps d'un homme de 65 kg environ, il y a entre 5 et 6 litres de sang, chez une femme plutôt 4 à 5 litres (5 à 6 litres si elle attend un enfant). Chez les enfants il y a plutôt 3 litres de sang.



Maintenant que tu as compris le processus de fabrication du sang, tu comprends pourquoi, lorsque l'on est en bonne santé on peut en donner. Il faut avoir entre 18 et 70 ans en France et peser plus de 50 kg.